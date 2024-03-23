俄音樂廳恐攻40死！槍手「開車逃逸」畫面曝　普丁作出指示

▲俄羅斯音樂廳恐攻槍手搭乘白色雷諾（Renault）轎車逃離。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」22日晚間發生恐怖攻擊，造成至少40人死亡，伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，並稱槍手皆已安全返回基地。俄媒也公布槍手搭乘白色轎車逃離現場的畫面，克里姆林宮發言人表示，總統普丁已聽取相關簡報，並作出必要指示。

根據俄羅斯《國際文傳電訊社》、《俄新社》報導，這起事件發生在22日晚間，當時觀眾陸續進入克洛庫斯音樂廳（Crocus City Hall）準備觀賞演唱會，結果至少有3名身穿迷彩服、未戴面具的男子持槍闖入大廳，並朝著人群開始掃射，同時丟擲了手榴彈。

▲▼俄羅斯音樂廳恐攻槍手搭乘白色雷諾（Renault）轎車逃離。（圖／翻攝自X）



根據最新數據，這起事件造成至少40人死亡、115人受傷住院，其中60人傷勢嚴重；當局派出直升機協助滅火，火勢已蔓延超過1.29萬平方公尺。

此外，俄媒也公布槍手搭乘一輛白色雷諾（Renault）轎車逃離現場的畫面，而ISIS在官方Telegram頻道宣稱犯案，並稱槍手已經安全返回基地。

▲恐怖攻擊事件造成至少40死。（圖／路透）



克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，總統普丁在事件發生的第一時間就已得知消息，目前正在透過有關部門聽取簡報，並做出必要的指示。

俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）發誓要血債血還，「所有這些人都必須作為恐怖分子被追查並無情消滅。」