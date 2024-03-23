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快訊／ISIS宣稱犯案！俄音樂廳恐攻40死　槍手闖入掃射畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯莫斯科市的「克洛庫斯音樂廳」22日發生恐怖攻擊事件，數名身穿迷彩服的槍手闖入音樂廳掃射，甚至丟出手榴彈，現場隨即陷入火海，造成至少40人死亡和100多人受傷，目前火勢尚未得到控制。事發後伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，但未提供作案證據。

▲▼俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）發生恐怖攻擊事件至少40死。（圖／路透）

▲數名槍手闖入俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」掃射。（圖／路透）

根據CNN報導，事發的「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）除了是表演場地外，更是一個大型購物中心，目前整棟建築陷入火海，建築屋頂已經燒到他線，火勢尚未得到控制，消防人員也正努力搶救傷患。

俄羅斯當地媒體指出，這起攻擊發生在表演開始之前，因此表演者並未受傷；俄羅斯檢察總長辦公室表示，「數名身穿迷彩服、身分不明的槍手闖入音樂廳，並持槍開始掃射。」事發後ISIS在Telegram上宣稱犯案，但未提供作案證據。

▲▼俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）發生恐怖攻擊事件至少40死。（圖／路透）

▲▼俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）發生恐怖攻擊事件至少40死。（圖／路透）

路透社指出，該音樂廳能容納至少6200人，當時至少有5名槍手闖入，朝著躲在各處的觀眾開槍。經過核實的畫面可以看到，人群不斷向出口狂奔，有一名男子不斷開槍射擊，還有受害者躺在血泊中。

從曝光的畫面可以看到，槍手使用自動武器開火，並投擲了一枚疑似手榴彈或燃燒彈，瞬間引發火勢；俄羅斯國家通訊社（RIA）指出，槍手們疑似在犯案後乘坐一輛白色轎車逃離。

▲▼俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）發生恐怖攻擊事件至少40死。（圖／路透）

▲▼俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）發生恐怖攻擊事件至少40死。（圖／路透）

襲擊發生時觀眾驚慌奔逃，人群全擠在一起，有些人大聲尖叫躲在座椅後方，現場不斷響起巨大槍聲。《塔斯社》指出，大約有100人被消防人員緊急疏賽，而救援人員目前仍努力將民眾從建築物中救出。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，莫斯科將取消本周末所有體育、文化及其他公共活動，全力協助救災。克里姆林宮稱，總統普丁已經了解襲擊事件，隨時掌握最新情況。

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