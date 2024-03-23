俄羅斯恐攻升至60死！　民眾目擊槍手「拿著AK47」走在路上

▲民眾拍到疑似恐攻槍手拿著AK47走在路上的畫面（左）。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯莫斯科近郊「克洛庫斯音樂廳」22日晚間發生恐怖攻擊，俄羅斯調查委員會指出，目前死亡數已升至60人，恐會繼續增加。此外，伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，且槍手已經返回基地，網路上更瘋傳男子拿著AK47步槍走在路上的畫面。

根據《國際文傳通訊社》報導，俄羅斯調查委員會表示，克洛庫斯音樂廳（Crocus City Hall）恐攻事件已造成60人死亡，「死者的屍體正在接受檢查，不幸的是，受害者的人數可能還會增加。」

調查委員會指出，包含武器、彈藥在內的物證都已在犯罪現場繳獲，「所有必要的檢查，包含DNA、彈道、指紋等都在進行中。」