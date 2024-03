俄羅斯恐攻升至60死！　民眾目擊槍手「拿著AK47」走在路上

▲民眾拍到疑似恐攻槍手拿著AK47走在路上的畫面(左)。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯莫斯科近郊「克洛庫斯音樂廳」22日晚間發生恐怖攻擊,俄羅斯調查委員會指出,目前死亡數已升至60人,恐會繼續增加。此外,伊斯蘭國(ISIS)宣稱犯案,且槍手已經返回基地,網路上更瘋傳男子拿著AK47步槍走在路上的畫面。

根據《國際文傳通訊社》報導,俄羅斯調查委員會表示,克洛庫斯音樂廳(Crocus City Hall)恐攻事件已造成60人死亡,「死者的屍體正在接受檢查,不幸的是,受害者的人數可能還會增加。」

調查委員會指出,包含武器、彈藥在內的物證都已在犯罪現場繳獲,「所有必要的檢查,包含DNA、彈道、指紋等都在進行中。」

???????????? BREAKING: Russian FSB has identified and detained Samuel Hydenko, a suspected GUR officer at the site of the Crocus City Hall in Moscow.#Moscow #Russia pic.twitter.com/PP0BW8r1oo