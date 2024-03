快訊／恐怖畫面曝光！5槍手「俄音樂廳掃射」至少40死100傷

▲5名槍手在莫斯科市的Crocus City Hall音樂廳掃射,導致至少40死100傷。(圖/翻攝X)



記者鄒鎮宇/綜合報導

俄羅斯莫斯科市的Crocus City Hall音樂廳於台灣時間23日凌晨發生槍擊,造成至少40人死亡、100多人受傷。據悉,5名槍手射殺平民後,疑似使用手榴彈或燃燒彈,導致音樂廳起火,現場已有百輛救護車到場救援。

▲俄羅斯音樂廳恐怖攻擊至少40死100多人受傷。(圖/路透社)

綜合外媒報導,5名身穿迷彩服的人持槍進入Crocus City Hall音樂廳1樓,看到民眾就開槍,現場民眾拍攝到槍手及平民被射殺的畫面。另外,由於5人投擲手榴彈或燃燒彈,導致音樂廳整棟起火燃燒,屋頂幾乎完全被火焰吞噬。

據塔斯社報導,消防隊員從大樓疏散約100人。據俄羅斯聯邦緊急情況部總局稱,救援人員仍在努力將人們從屋頂救出,現場也有百輛救護車到場。

針對此次恐攻,美國白宮表示,目前沒有跡象顯示烏克蘭參與了莫斯科槍擊恐攻。據了解,美國於台灣時間8日曾警告俄羅斯,近期將會有恐怖攻擊。

