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快訊／恐怖畫面曝光！5槍手「俄音樂廳掃射」至少40死100傷

▲▼快訊／5槍手「俄音樂廳掃射」至少40死100傷　百輛救護車到場。（圖／翻攝X）

▲5名槍手在莫斯科市的Crocus City Hall音樂廳掃射，導致至少40死100傷。（圖／翻攝X）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯莫斯科市的Crocus City Hall音樂廳於台灣時間23日凌晨發生槍擊，造成至少40人死亡、100多人受傷。據悉，5名槍手射殺平民後，疑似使用手榴彈或燃燒彈，導致音樂廳起火，現場已有百輛救護車到場救援。

▲▼俄羅斯音樂廳恐怖攻擊至少40死100多人受傷。（圖／路透社）

▲俄羅斯音樂廳恐怖攻擊至少40死100多人受傷。（圖／路透社）

綜合外媒報導，5名身穿迷彩服的人持槍進入Crocus City Hall音樂廳1樓，看到民眾就開槍，現場民眾拍攝到槍手及平民被射殺的畫面。另外，由於5人投擲手榴彈或燃燒彈，導致音樂廳整棟起火燃燒，屋頂幾乎完全被火焰吞噬。

據塔斯社報導，消防隊員從大樓疏散約100人。據俄羅斯聯邦緊急情況部總局稱，救援人員仍在努力將人們從屋頂救出，現場也有百輛救護車到場。

針對此次恐攻，美國白宮表示，目前沒有跡象顯示烏克蘭參與了莫斯科槍擊恐攻。據了解，美國於台灣時間8日曾警告俄羅斯，近期將會有恐怖攻擊。

 

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