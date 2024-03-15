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美航波音777驚傳「輪胎爆裂」緊急降落　波音客機1週6事故

▲▼美國航空（American Airlines）波音777-200（圖／達志影像／美聯社）

▲美國航空（American Airlines）一架波音777-200於13日晚間8時許，在降落洛杉磯機場前疑似輪胎爆裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國聯邦航空管理局（FAA）14日晚間公布，美國航空（American Airlines）一架編號345號航班的波音777-200飛機，13日晚間7時35分從德州達拉斯沃斯堡機場（DFW）飛往加州洛杉磯機場，不料晚間8點45分降落前疑似發生輪胎爆裂，所幸最後仍成功降落在洛杉磯機場，所有機組人員與乘客均平安。

根據美國Fox Business報導，美國航空表示，發生事故的編號345號波音777飛機目前機齡23年，飛機13日晚間7時35分從達拉斯沃斯堡機場飛往洛杉磯，然而晚間8點45分降落前，機長突然回報「飛機出現機械故障」，所幸飛機仍平安降落在洛杉磯機場。

報導指出，飛機著陸後依然能夠在跑道上滑行，並且讓所有機組人員、乘客經由空橋安全下機，事故並未造成任何人員傷亡。針對外界有消息指稱345號航班是發生輪胎爆裂事故，美國航空至今都沒有否認，但也沒有承認這項消息，詳細情況待進一步調查，這次也是一週內第6次有波音飛機發生事故。

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