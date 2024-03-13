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談虐童案臉書被灌爆　王育敏：曾提修法判死但民進黨反對

王育敏因虐童致死案發文挨轟，今天受訪解釋當時人在外面，收到訊息的時間較晚。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

保母虐童致死案引發社會高度關注，負責轉介保母的兒福聯盟因而遭到輿論撻伐，然而身為兒盟董事之一的國民黨立委王育敏卻在臉書發文，稱會要求全面檢視社會安全網，遭網友留言灌爆。對此，王育敏今（12日）解釋，她收到虐童案訊息的時間較晚，但得知第一時間就要求兒盟道歉檢討，並表示她曾提案修法「虐童致死」須加重為死刑，無奈遭到民進黨反對，希望這次能獲得朝野支持通過。

保母虐童致死案引發眾怒，王育敏12日在臉書發文，表示除了嚴懲虐童凶手，也會要求全面檢視社會安全網，針對此次事件中社會安全網的漏洞及補強措施研擬修法及檢討，加強社工訪視密度及強度，並嚴格掌控社工訪視狀況、標準化訪視流程、提高對受托兒童狀況的判斷力訓練，更即時地採取行動避免悲劇發生。

不料被網友留言嗆爆，批評她身為董事卻一聲不吭裝死到現在，11日剪綵還開心發文，質疑她在事件鬧大才出來作秀講幹話，質疑她不可能是現不知情。

對此，王育敏今天受訪再度表達痛心，說案件爆發後因行程早有安排，當時她人在外面（台中巨蛋動工剪綵），所以接收到訊息的時間較晚，但得知後有馬上要求兒盟向社會致歉並認真檢討。

王育敏承諾，她將邀集專家學者開會檢討，另外針對虐童致死的加害者，她今天已提案修法，要求刑罰加重至死刑。王育敏說，過去她就提過類似法案，但因民進黨立委支持廢死反對而被擋下，這次事件社會高度關注，希望委員能不分朝野支持提案通過。

而她作為社福衛環委員會召委，下週一已安排社會安全網疏漏的專題報告，期盼徹底檢討制度面的問題。

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