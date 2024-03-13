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新加坡SMRT集團參訪桃捷　期攜手發展鐵道經濟

▲新加坡SMRT集團參訪桃捷並拜會市長張善政。（圖／桃捷提供）

▲新加坡SMRT集團參訪桃捷並拜會市長張善政。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新加坡SMRT集團佘文民主席13日親自率團，造訪桃捷公司，由桃捷總經理莊英震簡報公司營運概況，並就「數位轉型．智慧營運」、「旅客服務及通勤者參與」、「事故管理及安全培訓」等議題展開交流；隨後赴桃園市政府拜會市長張善政，串起桃園市、桃捷公司與SMRT的友誼，盼深化三方的合作與交流，共同促進城市公共運輸發展。

桃捷公司表示，這也是繼去(112)年9月SMRT集團旗下的SMRT地鐵公司拜會桃捷公司，雙方建立美好情誼後，再次交流。參訪團成員於下午並一分為二，其一由佘文民主席等5名成員在交通局局長張新福及桃捷公司董事長沈志藏陪同下拜會桃園市政府，雙方針對軌道營運、附業經營、人才培訓、技術研發、AI科技等進行交流分享。

▲新加坡SMRT集團參訪桃捷並拜會市長張善政。（圖／桃捷提供）

▲新加坡SMRT集團參訪桃捷。（圖／桃捷提供）

市長張善政表示，SMRT有許多值得桃捷公司借鏡、學習的地方，此次的交流獲益良多，他也期盼未來雙方能夠多多交流、相互分享經驗，共同發展軌道經濟。其餘成員則前往青埔主維修廠瞭解電聯車系統並進行技術交流。

結束後即赴桃園著名的橫山書法藝術館進行參觀，之後也搭乘機場捷運實地參訪A17領航站及A18高鐵桃園站等特色車站，期間還體驗了A18站智慧叫梯服務，並與桃捷AI少女「霏霏」進行互動，感受桃捷智慧服務的貼心。

▲新加坡SMRT集團參訪桃捷並拜會市長張善政。（圖／桃捷提供）

▲座談交流。（圖／桃捷提供）

新加坡的地鐵系統自1987年營運至今，其中77%由SMRT集團所負責，故擁有豐富的鐵道經驗，因此桃捷公司希望透過與SMRT的互動交流，汲取並共享不同鐵道經營及維修優點，提升服務水準，更企盼進一步的實質合作，互利互助，攜手發展公共運輸服務。

桃捷公司總經理莊英震表示，SMRT從1987年開始營運，擁有豐富的營運經驗，一直是軌道經營的標竿，他們也非常積極對外交流合作，不斷進步成長，桃捷公司與SMRT能夠互相交流學習是非常好的事，希望透過今天的交流，雙方都會有豐碩的收穫，彼此的關係也能更加深化，未來有更進一步的合作。

SMRT集團主席佘文民也說， SMRT希望透過此次的拜訪，與桃捷公司建立友好情誼，雙方能夠進行全面性的交流，在共同採購、技術研發、AI科技、還原工程等合作，一起為提升運輸服務水準努力。此次參訪團成員還包括有SMRT集團總裁鄞云斌、首席業務發展官吳膺杰、鐵路維護 高級副總裁洪漢元等高階主管及顧問一行10人。

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