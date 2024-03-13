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反制假消息　賴清德下令加強「非傳統組訓」擴散通路

▲▼賴清德出席第二十屆第五次縣市暨勞工黨部主委會議。（圖／民進黨提供）

▲賴清德出席第二十屆第五次縣市暨勞工黨部主委會議。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德今（13）下午出席大選後首場地方黨部主委會議，據轉述，他談及，這次總統選戰假訊息太多了，也有許多民眾反映民進黨「回應、反擊不夠」，代表「通路不夠好」，因此，各縣市黨部要開始進行「非傳統組訓」工作，要求今年底前完成LINE群組建制工作，加強通路擴散，也期待各縣市黨部主委們能變成「多功能網路工具」。

據轉述，賴清德今天下午出席主委會議時談及，新時代選舉的社群越來越重要，勉勵各縣市黨部要開始著手進行非傳統的組訓工作，包括各縣市黨部應儘速建立LINE群組，並在今年完成LINE群組建制工作，加強訊息推廣。

賴清德特別指出，今年總統選舉中假訊息太多了，應該加強通路擴散，舉例來說，在政黨結構不利民進黨的苗栗縣，若是通路又做不好，如何在新時代的選舉中勝選？他說，期待每個人都能變成「多功能網路工具」。

▲▼賴清德出席第二十屆第五次縣市暨勞工黨部主委會議。（圖／民進黨提供）

此外，賴清德在今天會議開始前，特別為創黨同志、台東縣黨部主委張甲長默哀1分鐘，他表示，張甲長已經走完他精彩的一生，他自壯年期就參與執政，連任3屆台東縣議員，把為民喉舌當作一生志業，在尚未解嚴的年代，不懼威權迫害，毅然決然響應組黨的邀請，號召志同道合的夥伴出錢出力，共同推生台東縣黨部，並出任3屆主委，種下東台灣的民主樹苗，讓黨組織扎根茁壯。

賴清德說，在常人多以安享晚年的歲數，仍然義不容辭臨危受命代理黨部主委，為黨犧牲奉獻令人動容，「張甲長主委雖然先離開，但是他的典範長存於我們的心中」。

賴清德宣布，為了感念在風聲鶴唳的年代，為這片土地犧牲奉獻，勇敢突破黨禁毅然決然加入民進黨創黨與組建黨員，他將2024年總統大選的選舉補助款，部分用於創黨或建黨黨員生活或弱勢的照顧，經中央黨部組織部或中央黨部所屬二級黨部通報，或由個案自主申請，針對在1990 年12月31日前入黨，獨居、中低收入戶、邊緣戶，或一時急難事故、喪葬致經濟困難的個人及家庭，提供生活照顧。

賴清德說，這些都是民進黨應該要做的事情，特別利用張甲長前輩同志，不幸離開眾人的時候，除了默哀，也利用此機會向大家報告。

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