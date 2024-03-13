北市警局結合銀行業「阻詐17億元」　編列防詐預算增加近5倍

▲北市警局攔阻詐騙17億元，議會詐騙預算增近5倍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市政府警察局為強化攔阻詐騙成效，加強辨識詐騙能力，13日舉辦金融機構協助攔阻詐騙座談會，2023年北市警銀合作阻詐金額高達新台幣17億餘元，相較過往有顯著的成果，防詐預算也從100萬提升至480萬，將近5倍之多。

北市警局統計，2023年詐欺案件發生4008件、財損12億2410萬餘元，與2022年同期相較，發生數減少36件，破獲數增加63件，惟財損金額增加3億9906萬餘元，其中未成功攔阻百萬以上匯款共計74件，財損金額6億餘元，占總財損金額的50%。

經分析詐騙手法，以假投資占82%為最多，多數原因為被害人遭教導以工程款項、購車買房、房屋裝潢等理由辦理提（匯）款，甚至為躲避關懷提問要求被害人到多家金融機構嘗試提領。



北市警局也統計，2023年透過金融機構關懷提問成功攔阻案件計有1657件，成功攔阻金額高達17億餘元，較111年增加482件、10億5千萬餘元，會議中與金融機構相互交流透過加強執行客戶KYC(Know your customer)機制，留意客戶異常帳戶及資金流向，藉以發掘潛在詐騙，及時攔阻款項遭提領。

北市政府在2023年已將攔阻獎金禮券提升2倍至每案最高4千元，累計頒發207萬餘元的獎金禮券給2299位攔阻詐騙有功人員，2024年防詐宣導及市民攔阻獎勵金預算從100萬提升至480萬，提升近5倍之多，鼓勵民眾加入攔阻詐騙行列。