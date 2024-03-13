快訊／色法官蔡明宏襲胸女書記官、法官等4同仁　監察院通過彈劾

▲士林地院前庭長蔡明宏。（圖／記者吳銘峯攝）



記者杜冠霖／台北報導

士林地院前庭長蔡明宏爆出對女法官性騷擾、對女書記官舔乳案件，被送法官評鑑，除司法院調查外，也移送監察院議處。監察院稍早發出通知，針對蔡明宏涉妨害性自主多名女性下屬，監委高涌誠、紀惠容、鴻義章提案彈劾通過，明（14日）上午10點30分在監察院2樓簡報室召開記者會說明。

本案起源於司法院內網「法官論壇」，論壇在去年6月間出現署名「妳不孤單」的貼文，指稱前年11月15日中午，蔡男假藉關心工作，開車載著剛分發不久的年輕女法官至陽明山用餐。但下山時他卻刻意選擇不同路線，疑似將車輛開進「中湖戰備道」旁的窄巷內停車，對女法官進行「不只一輪的噁心騷擾行為」、「噁心就是噁心，沒什麼好說的」。女法官最後請求士林地院、司法院重視本案，切勿輕輕放下。

士林地檢署偵辦查出，蔡男並非第一次帶女同事上陽明山非禮女子。他在2007年間帶一名女書記官上陽明山，並環抱、頭部貼女方胸部吸吮；女書記官制止，蔡男竟說「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整逃下車，但在蔡男怒視下又上車，由蔡男開車送回家。因此檢方對蔡男2007年、2022年兩次行為，提起公訴。

高等法院認為，蔡明宏與該院內庭長、法官自多有往來，蔡明宏與士林地院間存有類同訴訟之關係，蔡明宏聲請裁定移轉他院辦理，尚無不合。裁定移轉於台北地方法院審理。

