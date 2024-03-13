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2024台南新藝獎「無際棲域」盛大開幕！　找尋藝術與當今社會的無限可能

▲2024年台南新藝獎以「無際棲域」為題策劃，另推出「南巷藝事」，邀請歷屆11位新藝獎得主，攜手10處類型各異的巷弄空間與店家，期望帶動大眾探索台南獨有的歷史街區文化與巷弄氛圍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年台南新藝獎以「無際棲域」為題策劃，另推出「南巷藝事」，邀請歷屆11位新藝獎得主，攜手10處類型各異的巷弄空間與店家，期望帶動大眾探索台南獨有的歷史街區文化與巷弄氛圍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新藝獎以發掘「下一個藝術新星」為核心精神，12年來已累積扶植百位新銳藝術家，多位新藝獎藝術家，更在台灣燈會中大放異采，2024年台南新藝獎恰逢台南400，策展人胡朝聖以「無際棲域」為題策劃，另推出「南巷藝事」，邀請歷屆11位新藝獎得主，攜手10處類型各異的巷弄空間與店家，期望帶動大眾探索台南獨有歷史街區文化與巷弄氛圍。

策展人胡朝聖以「無際棲域」為題策劃，從創歷屆新高的近500件中，挑出10組脫穎而出的得獎藝術家，另邀12位邀展藝術家，於3月14日至4月14日在10家畫廊共同展出。另也額外運用藝術結合歷史空間的策展思維推出「南巷藝事」，共邀請歷屆11位新藝獎得主，攜手10處類型各異的巷弄空間與店家，期望帶動大眾探索台南獨有的歷史街區文化與巷弄氛圍。

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策展人胡朝聖以潟湖、沙洲、濕地等台南極具特色的自然景觀與環境為切入點，將新藝獎舞台比擬作孕育多樣生態的棲地，反映當代藝術多樣包容的環境。本次得主及邀展藝術家的創作多元，圍繞著對日常感知與社群影像的轉譯、對生命經驗與家族記憶回溯，以及反思身份認同與自我定位等議題。本次展覽在策展人的精心安排下，透過「台南新藝獎」尋找藝術與當今社會的脈絡及多種可能性，以期望得獎新銳藝術家得以藉此被更多人看見並獲得機會。

2024恰逢台南400盛事，台南市文化局特別規劃「南巷藝事」，邀請歷屆共11位新藝獎得主與10間台南巷弄特色店家，期望讓文化美學融入市井街道，賦予人們對城市空間能有不一樣的藝術感知體驗，進而串連城市點與點的路徑，轉化巷弄為藝術的網絡地圖，在老宅活化再生蔚為風潮的台南，呈現老屋再生、歷史街區與藝術浸潤相輔相成的美學氛圍與成果。

▲2024年台南新藝獎以「無際棲域」為題策劃，另推出「南巷藝事」，邀請歷屆11位新藝獎得主，攜手10處類型各異的巷弄空間與店家，期望帶動大眾探索台南獨有的歷史街區文化與巷弄氛圍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了開啟藝術與特色空間的有趣對話，「南巷藝事」也特別強化文化藝術與科技的結合，邀請到2019台南新藝獎得主洪譽豪於木磚造老屋「小轉角ArtDeCorner」，特別展出《鎮誌‧人徒(VR體驗5G版本)》，作品探討台灣臨海城鄉的演進與祖先遠渡重洋的拓墾及深厚的信仰基底，以金唐殿的剪黏藝術為靈感，借助3D掃描技術，數位化保存了佳里的市井風貌，呈現地區的時光與文化記憶，5G雲端運算也進一步深化資料庫強化多維度體驗，藉由VR視角為觀眾開啟一個探索信仰與地域記憶深層聯繫的途徑，尋找神明穿梭於歷史文化與地理誌所留下的足跡。

本屆新藝獎教育推廣規劃三場藝術沙龍講座：置身流動的藝術旅途、觀看與感受經驗轉化的創作對話、當藝術走進社會這片棲地，將由策展人胡朝聖擔任沙龍主人，與新藝獎藝術家們對談，針對不同主題分享交流創作理念。今年亦規劃走讀小旅行以散步或單車漫遊方式參訪展出的20個空間，透過藝廊周邊的巷弄老屋串連多樣性空間，帶領讓參與民眾穿街走巷尋藝趣，漫步府城歷史街區。

「2024台南新藝獎」及「南巷藝事」展覽將於3月14日至4月14日在20個特色空間同步登場。同步開展的「2024台南藝術博覽會」，今年同樣有3位今年新藝獎得主的亮麗展出，邀請各位朋友漫步台南，一同相聚在新藝獎這個無邊、無際、無垠的棲居之所！「2024台南新藝獎」最新訊息，歡迎持續鎖定「Next Art Tainan台南新藝獎」粉絲專頁(https://www.facebook.com/NextArtTainan)。

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