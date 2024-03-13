首屆永續農業高峰論壇台北登場　農訓協會以在地食材迎賓

▲首屆永續農業政策高峰圓桌會議在台北市登場。（圖／農訓協會提供）

記者楊惠琪／台北報導

由中華民國農民團體幹部聯合訓練協會、台大農業經濟學系與韓國農村經濟研究院共同主辦的第一屆「永續農業政策高峰圓桌會議」，今明兩天在台北市沃田旅店舉行，來自美國、日本、韓國等8國農業學者專家與會，分享在地農業的研究與觀察，探討在面對全球環境變遷下，對農業產業的轉變趨勢與因應策略。

第一屆「永續農業政策高峰圓桌會議」議程涵蓋「維持生產力和生物多樣性」、「農業勞動力」、「農村發展與農業永續性」及「培育永續能源」，深入探討永續農業的關鍵面向。

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農訓協會秘書長林國正在開幕致詞指出，農訓協會自1980年成立以來，始終扮演著全台灣302家農會、40家漁會的專責訓練機構，核心使命在於提升農漁會人員的專業智識與技能，每年於農訓協會辦理高達160門的主題課程，修課人次超過1.8萬人。

林國正說，農訓協會同時也是全台灣342家農漁會的智庫，除了代表台灣農漁會與各國間農民組織、政府或學術單位維持聯繫，更不時舉辦各種研討會、論壇或田間參訪，為農漁會能與時俱進、保持競爭力提供建議與報告，同時更是扮演著農漁會與政府溝通協調的重要角色。

農訓協會也藉此國際論壇，大力行銷國產食材，包括會議餐點、迎賓小點和伴手禮等，皆全程使用全國農漁會生產的在地食材，讓與會的外籍專家學者，品嚐台灣在地好食材。





▲會議餐點和迎賓禮，均選用農漁會優質產品。（圖／沃田旅店提供）

