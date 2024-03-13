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速食店「8大夯品買1送1」快閃開吃了！　還有買堡送堡、百元套餐

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲速食店限時買1送1要搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控快衝！人氣速食品牌「漢堡王」驚喜祭出限時快閃優惠，即日起連16天爽吃「8大夯品買1送1」，包括雞塊、薯條、漢堡通通有，加碼還有「買堡送堡」、「百元套餐」等吃，通通不能放過。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲8大夯品買1送1。

漢堡王即日起至3月28日限時16天祭出最新快閃「春季優惠券」好康，一共有「8大夯品買1送1」，包括「4塊雞塊」、「中薯」、「中份辣薯球」、「小份洋蔥圈」、「中杯飲料」、「小華堡」、「西部小華堡」及「單犇牛肉堡」。

加碼吃「買Q彈海老堡送脆洋蔥牛肉堡」、「買Q彈海老堡送脆雞堡」、「買西部小華堡送脆雞堡」，以及超殺99元小套餐，像是花生培根牛肉堡+4塊炸雞+中杯可樂、西部小華堡++4塊炸雞+中杯可樂通通只要99元就能吃到，把握機會搶吃。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞本周優惠券限時吃。（示意圖）

另，麥當勞即日起也於全球版APP祭出限定優惠券，有「買大麥克套餐送小杯玉米湯」，使用期限至3月15日止，還有「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點火腿蛋堡送薯餅」，可使用期限至3月17日，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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