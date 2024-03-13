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高虹安出庭不回應「潑咖啡」滅證說　勘驗應訊光碟冒出當機插曲

▲新竹市長高虹安立委任內貪污案開庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長高虹安為立委任內被控涉犯貪污案到台北地院開庭，不回應「潑咖啡毀電腦主機」的滅證傳聞。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安被控擔任立委時，與4名助理詐領公費助理補助費，涉犯貪污等罪嫌，日前傳出高在檢方偵辦期間，下令助理「潑咖啡毀電腦主機」企圖滅證，高今（13）日到台北地院出庭不回應此事，但庭訊1.5小時後，筆錄系統突然當機，法官指揮書記官花了約20分鐘，總算救回所有問答記載。

法院開庭時，書記官繕打筆錄當機情況並非罕見。北院今庭訊從上午9點30分進行到上午11點，高虹安的律師團庭呈厚厚一疊、號稱2千頁的助理加班紀錄與工作對話等文件，用於證明本案助理都實際上班與加班，且實際加班時數都超過可申報的上限等。

▲▼王郁文綽號「水母」、「公衛文」，是新竹市長高虹安擔任立委時的國會辦公室公關主任。（圖／記者黃哲民攝）

▲王郁文綽號「水母」、「公衛文」今天到台北地院開完庭，由3位法警護送離開，不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

但書記官載入律師提供的簡報檔，筆錄系統突然當機，1.5小時的庭訊內容幾乎消失殆盡。書記官急叩法院資訊人員救援未果，法官當機立斷，決定時光倒流重建筆錄，靠著在場被告、律師團與檢察官的記憶核對，花了約20分鐘努力終於復原。記者觀察開庭時法庭內禁止飲食，現場沒有咖啡。

北院今勘驗同案被告綽號「小兔」、「兔姐」的黃惠玟，於2022年12月到2023年3月應訊錄音錄影共20個片段檔案，黃女從偵查起始終認罪、指稱本案都聽從高虹安指示，勘驗顯示她2度提到自己「可能有情緒性用語，但講的都是實話」。

▲▼新竹市長高虹安被訴擔任立委時涉貪污，同案被告助理綽號「小兔」的黃惠玟6日到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲綽號「小兔」、「兔姐」的黃惠玟，在檢方偵訊時供稱如果「可以不捐（加班費）我就不會捐」 。（圖／記者黃哲民攝）

不過勘驗顯示，檢方追問高虹安是如何指示助理回捐加班費、同案另3名被告助理有無質疑，若高曾下達回捐指令、為何助理們講得都不太一樣等關鍵問題，黃惠玟屢以「他們應該都知道」、「委員（指高虹安）會講」等語回答。

勘驗顯示，檢方指綽號「水母」的同案被告助理王郁文，明顯不清楚當時為何要回捐加班費，黃惠玟聲稱以為王女的前手「歷久」（指高虹安前助理、歷久網路公司負責人吳達偉）會告訴「水母」，黃女稱「我也不知道她（王女）不知道」。

▲▼陳昱愷於新竹市長高虹安立委任內，擔任國會辦公室法務主任。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安擔任立委時的國會辦公室法務主任陳昱愷，受訪表示沒聽過高指示「潑咖啡毀電腦主機」滅證的說法。（圖／記者黃哲民攝）

此外，勘驗顯示，黃惠玟為解釋助理回捐加班費充當辦公室零用金制度，聲稱曾向同仁們解釋其他立委辦公室作法，例如「李俊俋」（黃女先前擔任李俊俋國會助理），但黃女突冒出「台南李俊毅讓前妻來領助理費，人家也是領得很高興啊！」

此時高虹安的律師團要求釐清黃惠玟說的2位立委李俊「ㄧˋ」是誰，因嘉義跟台南各有1位立委姓名念起來同音，法官當庭問黃女，她說前1位說的是嘉義立委李俊俋（現為監察院秘書長），後為台南立委李俊毅。多位聲援高虹安的旁聽民眾聽了竊笑起來。

▲▼陳奐宇於新竹市長高虹安立委任內，擔任國會辦公室主任。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安擔任立委時的國會辦公室主任陳奐宇（前），開完庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

對於高虹安的律師團庭呈2千頁文件資料證據一事，檢方強調從不質疑本案4名助理的確有加班，「檢察官比任何人更清楚助理的辛苦」，因助理只能被動接受捐出加班費、以大局為重，並非心甘情願，例如黃惠玟應訊說「可以不捐我就不會捐，每天工作累到不行，領少少的錢」，又如陳奐宇供稱，討價還價結果就是可能不被續聘。

檢方強調，本件重點為高虹安若沒有給助理加班費的意思，就不該向立法院申報，檢方並指律師團聲請函調立法院1份公文及引用最高法院1件判決，想證明只要不是用人頭掛名助理就不構成貪污罪，顯然誤解判決意旨，實際上，民代挪用或私用公費助理補助費，仍會有偽造文書或貪污刑責。

▲新竹市長高虹安離開台北地方法院。（圖／記者林敬旻攝）

▲高虹安今日開完庭後，未如先前一樣駐足受訪。（圖／記者林敬旻攝）

法官諭知從本月（3月）27日起，將密集訊問8位證人，前4人依序為本案被告黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷及高虹安，請檢辯雙方最遲本月25日中午前，提出欲詰問的題目。高今都不受訪，陳奐宇和王郁文不回應有無被要求「潑咖啡毀主機」，陳昱愷則表示從沒聽說此事。

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