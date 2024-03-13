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副局長以死明志！晶鑽建設行賄案　前北市官員判7年10月定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲晶鑽建設公司行賄案件，最高法院13日判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

晶鑽建設公司2017年間涉嫌行賄台北、新北市府官員。檢廉2017年2月間搜索後，時任新北市地政局副局長王聖文留下「我沒有拿錢」遺書後，隨即墜樓輕生，以死明志。檢方事後對他做出不起訴處分，至於其餘收賄官員，台北市建管處工程員戴一貫等人，最高法院13日判刑7年10月、褫奪公權4年、沒收犯罪所得40萬元定讞。

判決指出，晶鑽公司負責人李嘉詳，為求公司建案順利取得執照，委由跑照業者李勝輝代為送紅包。其中晶鑽建設2014年8月間申請內湖晶鑽建案使用執照時，明知該建案並未實際竣工，所檢附的竣工照片是修圖偽製，仍央請李勝輝送40萬元紅包給戴一貫；戴男收下紅包後，也包庇業者，並發出建照。

2016年間，新北市水利局檢查建案的下水道設施等項目時，李男又交付6000元賄款，打算行賄前來檢查的陳姓約僱人員時，約僱人員悍然拒絕，行賄失敗。

另外，檢廉單位接獲線報，認為李嘉詳與王聖文間有不當往來，因此於2017年2月間發動偵查行動，搜索王聖文住處。沒想到王聖文在搜索後，竟選擇以死明志。全案因此爆發，檢方對戴一貫、李勝祥等人提起公訴。

戴一貫一二審均遭判刑7年10月、褫奪公權4年、沒收犯罪所得40萬元，全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。另外李嘉詳、李勝輝等人，也分別被依照行賄罪判刑1年6月、6月定讞。

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