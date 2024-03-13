還市長清白！竹市議員里長聲援高虹安　齊轟：檢調政治辦案

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還市長清白！竹市議員里長北上聲援高虹安　齊轟：檢調政治辦案

記者陳家祥／台北報導

新竹市長高虹安立委任內助理費案近期密集開庭，引發輿論高度關注，今（13日）再次開庭審理，繼上週多名竹市里長北上聲援高虹安後，今日竹市新聯線政團總召李國璋、國民黨團總召陳慶齡也現身力挺，多名竹市議員里長在台北地院外齊聲吶喊，「司法不公、政治迫害」、「檢調政治辦案、還市長清白」、「市長加油！」

▲新竹市長高虹安離開台北地方法院。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長高虹安離開台北地方法院。（圖／記者林敬旻攝）

李國璋表示，相信大家都很好奇，潑咖啡要怎麼把主機弄壞，這是很深奧的學問，要請名嘴和公訴檢察官解釋，要怎麼從主機外殼潑咖啡，破壞硬碟毀屍滅證，檢調持續低級放話，新竹市民甚至全國民眾都看在眼裡。

李國璋批評，從王郁文爆料「上面一定要起訴高虹安」到檢調偵辦過程中「偵查必公開」、「偵查錄音消失十六分鐘」、「檢察官外流筆錄資訊」，都可以看出此案政治力介入斧鑿痕跡明顯，親綠媒體與名嘴配合檢調政治辦案，嚴重危害台灣的司法獨立與媒體公信力。

李國璋指出，按《刑事訴訟法》第33條第5項規定「持有卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用」，不能洩露給特定記者做獨家報導，而北檢過去就曾有多次將偵查內容洩漏給媒體獨家，甚至連便當都可做文章，檢調洩露消息、用輿論企圖影響法官自由心證的行徑簡直明目張膽，已嚴重違反相關法律規定。他直言，檢察官已經走火入魔，為了入高虹安於罪不擇手段。

陳慶齡則說，王郁文助理接受檢調偵訊時，檢察官曾直言「上面交代要辦他」，高市長是很好的市長，而檢察官竟然在證據有瑕疵的情況下硬要栽贓，非常多議員里長都沒有辦法接受，所以才站出來聲援高市長，希望法官可以釐清真相，還高市長清白。

「最近有關高虹安助理費的消息滿天飛，真假虛實難辨，有心人士就是想透過這種方式來干預司法。」陳慶齡解釋，背後無外乎就是綠營企圖重新奪回新竹市的執政權，「高虹安在新竹市施政獲得普遍市民的正面肯定」，他疾呼，「拒絕綠營干預司法公正，更拒絕綠營勢力在新竹市班師回朝」。

陳慶齡指出，昨日司法委員會召委吳宗憲也公開點名，「如果消息真的是檢察官放的，帶風向手段低俗，真的是可惡至極」，公訴檢察官不應該打媒體戰、輿論戰，法務部應儘速檢討，希望不要因為個別檢察官的作法，讓人民對司法越來越不信任。

本次新竹市三區里長聯誼會會長皆到場力挺高虹安。今日出席里長包含鹽水里長陳文榮（香山區里長聯誼會會長）、東香里長許麗君、朝山里長陳桂廷、美山里長陳居財、牛埔里長蔡黃棟、頂埔里長沈復環、樹下里長蔡志堅、古賢里長王泰山（北區里長聯誼會會長）、福林里長洪炎輝、武陵里長李思民、台溪里長謝金財，除此之外還有許多里長及支持者也到場聲援。

▲▼新竹市議員里長北上聲援高虹安。（圖／里長提供）

▲新竹市議員里長北上聲援高虹安。（圖／里長提供）

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