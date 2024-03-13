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社會 社會焦點 保障人權

高虹安涉貪再開庭！下令「潑咖啡滅證」　現身北院不發一語

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內涉詐領公費助理補助費貪污案，今（13日）上午開庭勘驗同案被告助理「小兔」黃惠玟的偵訊光碟，日前傳出高在檢方偵辦期間，下令「潑咖啡毀電腦主機」企圖滅證，高今於開庭前被媒體發問時，不發一語，未多作回應。

▲▼新竹市長高虹安出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安出庭。（圖／記者黃哲民攝）

本案前次於上周三（6日）開庭時，以勘驗同案另3名被告助理王郁文、陳奐宇及陳昱愷被調查官詢問與檢察官訊問的錄音錄影，高虹安的律師團主張勘驗結果顯示，檢方筆錄漏記很多對高有利的證詞、證人也不像檢方所稱都認罪，並強調勘驗目的是呈現事實，絕非檢方故意誇張聲稱會讓訴訟拖3年。

綽號「小兔」、「兔姐」的黃惠玟於高虹安擔任台灣民眾黨不分區立委期間，曾任高的國會辦公室行政主任，同案被告王郁文、陳奐宇及陳昱愷都稱申報加班時數、回捐加班費給辦公室，均聽從黃女的交代辦理，高並沒對他們直接下達指令。

但黃惠玟堅稱奉高虹安的指示、沒跟高謀議，因為她「只是一個員工」，尤其「僱主是有頭有臉的立委時」，她只能聽命行事，黃女跟陳奐宇、陳昱愷從檢方偵辦時即認罪，檢方起訴時也建請法官對這3人從輕量刑。

高虹安堅稱辦公室公費運用都由黃惠玟處理，並強調助理用公費為她代墊的開銷、事後她都有歸還，因此黃女和高虹安立場明顯對立，今天開庭勘驗黃女偵訊錄音錄影，辯方希望藉此還原對高有利的問答內容。

此外，日前傳出檢方偵辦時，有助理證稱接獲指示刪除手機內公務對話內容，還有人說高擔心辦公室電腦內檔案就算刪除也可能被還原，所以要求助理「潑咖啡毀主機」藉此滅證，經媒體報導，有立委質疑檢方刻意放話，高先前已透過新竹市府發言人回應「很遺憾有選擇性洩漏、解讀、帶風向，企圖影響法官判決的資訊」，她仍「尊重司法」。

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