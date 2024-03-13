全國小學排球錦標賽16日花蓮開賽　一連4天19縣市128隊競技

▲▼花蓮縣府挹注相關比賽經費，並提供符合全國規格賽事的3座體育館做為比賽場地使用。（圖／花蓮縣體育會提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024第一屆理事長盃暨花蓮太平洋全國小學排球錦標賽3月16日起一連4天在花蓮舉辦，計有19縣市128隊逾兩千人參賽。這是花蓮縣繼民國81年台灣省國小師生排球錦標賽之後，事隔32年再次舉辦全國性排球賽事，花蓮縣政府力挺支持，挹注相關比賽經費之外，更提供符合全國規格賽事的3座體育館做為比賽場地使用。



賽事訂於3月16日至19日分別於花蓮縣立體育館、花蓮高工體育館及東華大學美崙校區體育館比賽，開幕典禮則在16日上午九點於花蓮縣立體育館舉辦開幕典禮。開幕當天，花蓮縣體育會排球委員會特別商請花蓮麥當勞贊助兩千份麥當勞雞塊套餐，贈送給參加本次賽事的各隊隊職員。





理事長盃與和家盃、永信盃、華宗盃等賽事並列全國四大排球盃賽，是國內指標性的排球賽事，四大盃賽積分排列全台前12名者，才能參加莒光盃、中華盃年度總決賽，也是遴選各級代表隊的重要參考。也因此報名本次賽事的隊數相當踴躍，包括國小六年級男童有38隊、六年級女童有33隊、五年級男童31隊、五年級女童則為26隊，花蓮縣也有稻香國小、卓樂國小、太平國小派出5隊與來自各縣市的小選手同場競技。



第一屆理事長盃暨花蓮太平洋全國小學排球錦標賽由教育部體育署、中華民國體育運動總會、花蓮縣政府、花蓮縣議會指導，主辦單位有中華民國排球協會、花蓮縣體育會。承辦單位為花蓮縣體育會排球委員會。協辦單位包括花蓮縣立體育場、國立東華大學、國立花蓮高工、花蓮富野渡假酒店。