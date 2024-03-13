最亮周期彗星來了！一生一遇「錯過再等71年」　最佳觀測時機曝

▲71年一遇的龐士-布魯克斯彗星回歸。（圖／台北天文館，下同）

記者閔文昱／綜合報導

最亮的周期彗星之一「龐士-布魯克斯彗星（12P/Pons-Brooks）」，睽違71年再度回歸！台北市立天文科學教育館指出，近日已逐漸進入最佳觀測期，目前其亮度約5等，已達到雙筒望遠鏡可觀察的範圍，且逐漸增亮中，「只要天候良好，天黑後即有機會在無光害處的西北方低空發現其蹤影！」

台北天文館表示，龐士-布魯克斯彗星與著名的哈雷彗星一樣，在被確認為周期彗星前，都早有觀察記錄，史書《明實錄》中便記載了龐士-布魯克斯彗星在1385年的回歸。此外兩者的周期與軌道也很類似，同為一生一遇的明亮彗星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天文館透露，龐士-布魯克斯彗星將於4月21日通過近日點，預估最高亮度可達4等，但屆時因太接近太陽而不易觀察。建議把握3月中旬至4月上旬的天黑後，在無光害處配合雙筒望遠鏡等設備輔助觀察，或許就能看見它絮狀的彗髮，甚至彗尾。

另外，天文館也提到，北美洲在4月8日（台灣時間4月9日凌晨2時）將發生難得的日全食天象，在4分多鐘的全食階段裡，有機會在白晝看到彗星與其他亮星出現的奇景，相關內容可參考天文館網站「天象預報」。