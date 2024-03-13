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19歲男「性侵2母馬」牠懷孕9個月流產　馬場主人抓包怒PO影片

▲▼2 懷孕母馬多次遭美國男子性侵後流產　泰國馬場女老闆怒 PO 監視器影片。（圖／翻攝自臉書／Watchdog Thailand Foundation-WDT）

▲19歲男性侵2懷孕母馬害流產，主人大怒公開影片。（圖／翻攝自臉書／Watchdog Thailand Foundation-WDT）

記者趙蔡州／綜合報導

泰國普吉島一位馬場主人日前表示，有一名19歲美國籍男子非法闖入馬場，趁無人之際多次性侵她飼養的母馬，甚至導致一匹懷孕9個月的母馬流產，氣得他決定報警提告男子，並向當地動物保護組織求助、曝光影片，警方獲報後已經展開調查。

綜合泰媒報導，馬場主人表示，美國籍男子史蒂文（Steven Lee Snyder）就住在附近，經常到他的馬場內跟馬玩耍，最初只是覺得對方很喜歡動物，所以沒有特別注意，直到5日時他被馬房傳出的聲音吵醒，前往查看時撞見史蒂文一臉驚慌地逃走，他驚覺情況不對立刻調閱監視器，才發現飼養的母馬被性侵了。

馬場主人透露，他其實早就有懷疑，從某一時期開始，他發現史蒂文摸完馬後，馬匹生殖器附近都會有不明黏液，甚至還有一匹懷孕9個月的母馬因此流產，只是當時他沒有裝設監視器，所以也不敢肯定是史蒂文做的，後來他決定在廄舍內裝設監視器，沒想到真的拍到了史蒂文的噁心行為。

影片可以看見，史蒂文趁馬房內沒有人時，偷偷闖入並用手性侵懷孕母馬。馬場主人說，之前懷孕9個月的母馬，應該是被性侵後一周流產的，而這次受害的母馬已懷孕4個月，由於史蒂文的侵犯行為，母馬後續很可能因為感染而流產，讓他決定報警處理。警方獲報後，已經派人前往馬場蒐證，同時傳喚史蒂文到案說明。

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