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蕭美琴「美中微妙時刻」出訪美國　華爾街日報曝：計畫會見官員

▲▼韓國瑜 蕭美琴 民進黨立委王定宇舉辦「台美國會議員聯誼會」成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蕭美琴「美中微妙時刻」出訪，華爾街日報曝「計畫會見官員」。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

美國「華爾街日報」12日引述知情人士報導，台灣副總統當選人蕭美琴本週將低調訪問華府。此行時間點就落在美國總統拜登政府跟中國打交道的微妙時刻。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，知情人士表示，去年底卸任駐美代表的蕭美琴將赴華府進行私人訪問，打包當時為投入選戰而留下的行李，期間並有會見美方官員的計畫。

蕭美琴和總統當選人賴清德將於5月20日宣誓就職。知情人士指出，她計劃與拜登政府官員就台灣新政府施政理念進行商討，還規劃於華府之後繼續以私人身分訪問歐洲數國首都。

蕭美琴將與哪些官員會晤目前仍不得而知，台灣外交部在例行記者會中被問到此行計畫時表示，沒有更多資訊。

執政的民主進步黨發言人也表示，蕭美琴赴美是走訪私人行程，這部分沒有更多資訊。美國在台協會（AIT）沒有立即回應置評請求。

知情人士指稱，華府和台北官員對中國的反應有所警惕，試圖讓蕭美琴此訪保密。自從1月台灣大選以來，華府和台北都當心避免激怒北京。

由於俄羅斯對烏克蘭的戰爭拖延、以色列對哈瑪斯（Hamas）的衝突持續，美國政府認為，此刻避免台灣海峽爆發另一場衝突符合華府利益。而中國領導層此時正努力解決經濟放緩的問題，也尋求對美維繫相對平穩關係。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund of the United States）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中國對台日益跋扈的姿態已經升高嚇阻難度，不過在5月20日前，「各方仍然在試圖維持最起碼的穩定」。

「我認為北京會歡迎台灣和美國致力讓蕭美琴低調出訪。」

不過中國問題分析家認為，蕭美琴此訪仍然很有可能引起中國領導層不滿。

北京對賴清德尤其不信任，認為他比即將卸任的總統蔡英文更強烈主張台獨。美國國務院對賴蕭配勝選表達祝賀之意後，中國外交部以「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」予以指責。

由於擔心冒犯北京和失去中國巿場，許多國家過去不願意與台灣開展關係。不過隨著北京和西方關係緊張，以及中國對台灣升高施壓，許多國家已經把這種疑慮擺到一邊。

包括布魯塞爾決策人士，以及歐洲和亞洲政府，今年對台灣總統選舉表達的祝賀之意湧現。

「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）資深研究員陸克（Philippe Le Corre）最近在報告中寫道，歐洲理解「台灣海峽的潛在戰爭不只會造成對東亞貿易中斷、還可能切斷全球生產鏈、重塑亞洲的安全架構，並且對歐洲聯盟（EU）經濟造成嚴峻後果」。

華爾街日報指出，北京於蔡總統執政期間說服10個國家與台灣斷交，試圖在國際舞台上邊緣化台灣，但是這不代表台灣正在喪失國際吸引力。

陸克在報告中寫道，儘管與台灣維持邦誼的政府總數掉到12個，但與此同時非正式外交關係的形式已然增加。

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