才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」現身　鴻海全賣崩潰了

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

鴻海（2317）股價一柱擎天，今開盤直搗110元關卡，終場大漲8.68%，收在119元。對此，百萬網紅Cheap不禁傻眼，透露前幾天才將手上的鴻海全數賣掉，跑去買00919，結果今天差點漲停；不僅如此，他昨天剛好買了一瓶小磨坊的紅辣椒粉，怎料竟同樣出事，一連串反指標結局讓他超怨嘆，而網友們也笑虧，「根本歷史界的Josh！」

Cheap今在臉書無奈表示，「昨天去超市，看到架上有小磨坊的紅辣椒粉，所以補了一罐，結果今天被驗出有農藥，哪有這麼巧的？前幾天看大家都在買高股息ETF，就把我的6張鴻海賣在107.5元，跑去買00919，還沾沾自喜這個神操作，蘋果都不做電動車了，你鴻海沒戲了吧，結果鴻海今天快漲停板。」

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▲新一代反指標國師出現啦。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

他錯愕直言，「鴻海就牛皮股，每天就-0.5、+0.5，幾乎很少+3%以上，結果我賣了就快漲停？我鴻海是去年10月買的，當時郭董宣布參選總統，富士康被查稅，聽說要罰8000億，隔天鴻海下殺，跌到94元吧，我陸續買了幾張，後來我放了快半年賺6萬，結果賣不到一個禮拜就少賺6萬？為什麼要針對我？」

最後，Cheap也忍不住問道，「我手上還有長榮，要不要賣呢？」對此，網友們紛紛回應，「發財都靠你了」、「恐怖巧合」、「下一波操作前請先公告，謝謝」、「不管如何，請第一時間更新，哈」、「我一直以為我是天選之人，常常遇到這種事情，原來在這個世界上我並不孤單」、「真是股海神燈」、「新任冥燈就位」、「新東方神秘力量」、「長榮等你賣，漲回來我才可以脫手」、「歷史系8ZZ」。

▼Cheap昨天才買小磨坊紅辣椒粉，連包裝都還沒拆。（圖／翻攝自臉書／Cheap）