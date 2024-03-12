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虐童案超痛心！黃瓊慧一早「提5具體作法」　火速送公文

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

劉姓保母姊妹虐童致死一案震驚國人，民進黨桃園市議員、鄉民女神「qn」黃瓊慧今（12）日下午在粉專發文，說她已經發文給桃園市社會局、婦幼局，提出5項具體改善作法，包括請社會局、婦幼局檢討與民間社福團體、居服中心之間之配合模式，以及建立「不預告訪視」的探訪形式等等。

黃瓊慧在粉專「黃瓊慧 桃園觀察日記」表示，虐兒案件發生震驚全台，令人感到難以置信，「從兒福轉介的保母接手之後，中間這4個月到底出了什麼問題？孩子滿身是傷的離世、社福人員探訪竟毫無知覺？」於是她上午立即發公文給桃園市社會局、婦幼局，要求5項具體作法。

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首先，有鑑於虐嬰致死案，請社會局、婦幼局檢討與民間社福團體、居服中心之間之配合模式，嚴加監督，為家長把關照護幼兒的第一線。再來，她希望建立「不預告訪視」的探訪形式，也就是不事前與保母約訪探查，「突擊檢查，才能真正了解幼兒被保母真實照顧的環境和照養情況。」

第三點，黃瓊慧認為要加強提供社工人員的教育訓練，提高工作上的敏感度。第四點，針對社福團體媒合的保母一職做事前評估，充分了解保母的身心、精神狀態、以及是否曾有過不良紀錄等。

第五點，她喊話社會局，針對2歲以下、尚無表達能力之受托孩童提升訪視密度。最後，黃瓊慧直呼，「以上的實質做法，我要求桃園市府立即辦理，為桃園的家長和孩子把關送托品質」，也希望社會能替1歲多男童討回公道。

看到貼文後，網友紛紛嘉許，「謝謝qn為孩子們做的努力」、「希望這種案件不要隨著時間被遺忘，審查不要流於形式，而是被更嚴格審慎的看待。」「議座真的是人美心善、行動力十足」、「這一案真的很誇張，希望不要在桃園發生類似狀況。」

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