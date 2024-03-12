賴清德肯定「旭青獎」得主　鼓勵迷途青少年找回人生方向

▲副總統賴清德12日接見「中華民國第20屆金舵獎暨旭青獎得獎人」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德12日接見「中華民國第20屆金舵獎暨旭青獎得獎人」時表示，中華民國觀護協會成立44年，協助迷途的青少年重新找回人生方向。他也肯定「旭青獎」得主，在人生面臨困境之時，能透過社會支持勇敢站起來，重新找回人生方向並期盼藉由「旭青獎」激勵每一位仍在迷途中的人。

賴清德表示，中華民國觀護協會成立44年來，結合各級學校老師、觀護人、少年輔導志工及社會善心人士等，長期致力於犯罪防治、青少年輔導，建立穩固且有功能的觀護制度，協助迷途的青少年重新找回人生方向，他要代表政府向觀護協會每一位熱心朋友表達由衷感謝。

賴清德指出，觀護協會設立「金舵獎」及「旭青獎」，除表彰「金舵獎」得主的貢獻，也希望透過獎項讓社會共同關心更多需要幫助的人。他也恭喜並肯定「旭青獎」得主，在人生面臨困境之時，能透過社會支持勇敢站起來，重新找回人生方向並期盼藉由「旭青獎」激勵每一位仍在迷途中的人。

賴清德強調，現在已經是科技及數位時代，社會進步速度越快，人與人的距離也越疏離。他認為，未來社會必須更加團結，並且要建立一個從家庭、學校、社會到政府的網絡，彼此緊密串聯，隨時提供需要幫助的人協助，讓他們能重新找回人生方向，相信社會也將更加和諧。

▼副總統賴清德12日接見「中華民國第20屆金舵獎暨旭青獎得獎人」。（圖／總統府提供）

