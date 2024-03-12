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日男來台念書見「台女1特徵」驚呆！　網笑：不輸韓國人

一名日本男同學來台唸書，仔細觀察後發現台灣女生1個特徵。（示意圖／photoAC）

▲日男發現台灣女生「身材」都很好。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

到一個新城市旅遊或讀書時，都會不自覺注意當地人的外貌特徵！近日一名網友就發文分享，她與1名來自日本的男同學閒聊時，對方忍不住大讚台灣女生，指出路上的女生很多都身材姣好，胸部很大但四肢相當纖細，而且小腹平坦，「根本漫畫身材」。該文章曝光後，立刻引起網友烈討論。

原PO近日在Dcard上發文表示，該名日本男同學是來台念書，仔細觀察後發現1件事，就是台灣女生的身材都很好，不管實際逛街的時候，還是在網路論壇上的照片，幾乎都是胸部很大，但四肢纖細、小腹平坦，這讓該名日本男同學相當驚訝，因為在日本若胸部較大的女性，「身上都會有肉的地方」。

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貼文一出，引起許多網友熱議，紛紛打趣留言「目前整形手術，台灣厲害的醫生預約多到已經排到明年了！」「跟日本人比是大了點…因為日本人飲食偏清淡…沒像台灣一堆油油膩膩的」、「目前台灣整形風氣不輸韓國」。

但也有網友認為該名同學的發言不妥，批評「先不管是不是事實，這根本噁男發言吧」、「內文對於女生的描述卻完全不符合現實，是醫美診所故意製造女性身材焦慮嗎？」「就算是日本人我還是覺得這個人很噁…」、「就不食人間煙火的發言而已」。

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