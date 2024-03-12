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男子「吞蛇膽喝蛇藥」15年後怪病纏身　醫嚇：寄生蟲爬滿脊隨

▲男子吞蛇膽喝蛇藥15年後發病。（圖／翻攝自微博）

▲郭先生15年前聽信偏方吞蛇膽喝蛇藥。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣州一名55歲的郭先生今年2月開始需仰賴輪椅行動，小便需導尿，在此之前已有頭暈嘔吐的症狀。經醫師診斷，因郭先生15年前聽信偏方「吞蛇膽、喝蛇藥酒」，導致脊髓被「曼氏裂頭絛蟲」感染，甚至差點癱瘓。

▲郭先生近期因病情加重而求診。（圖／翻攝自微博）

▲郭先生被診斷為「脊髓內寄生蟲感染」。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，近日，廣州一名55歲的郭先生被診斷為「脊髓內寄生蟲感染」。醫生診斷後認為，感染原因與郭先生15年前聽信偏方多次生吞蛇膽、飲蛇膽酒有關。

醫生表示，「患者郭先生15年前因體質易上火，動不動就有一些潰瘍的症狀，於是聽信老人家的話，嘗試一些民間偏方。患者在2年前突發頭暈噁心、行走不穩，當時經治療後，部分症狀得以緩解，但今年2月症狀加劇。」

▲男子吞蛇膽喝蛇藥15年後發病。（圖／翻攝自微博）

▲男子吞蛇膽喝蛇藥15年後發病。（圖／翻攝自微博）

▲男子吞蛇膽喝蛇藥15年後發病。（圖／翻攝自微博）

▲郭先生的脊髓幾乎被寄生蟲感染。（圖／翻攝自微博，上同）

手術切下的標本經過全基因組定序結果證實為「曼氏裂頭絛蟲」感染。醫生指出，「切下的標本全是寄生蟲，患者的脊髓全都被寄生蟲的排泄物感染，寄生蟲不斷繁殖擴大，有的長度甚至達6公分左右，相當驚人。」

報導指出，為了防止寄生蟲「捲土重來」，近期，郭先生還需要再次接受驅蟲治療。他表示，「現在躺在病床上都害怕，以後真的不敢吃那些東西了。」

醫生也呼籲，「青蛙肉、蛇膽、蛇血、蛇肉等較容易有寄生蟲的生物，盡量避免食用，不然一般人不可能會得這種病。」

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