提升辦公環境　雲林縣警局行政大樓廁所整修工程動工

▲雲林縣警察局今日在警察局行政大樓舉行「警察局行政大樓廁所整修工程」動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局於今（12）日上午8時45分在警察局行政大樓舉行「警察局行政大樓廁所整修工程」動工典禮，由警察局長李建民主持，參加人員有二位副局長、主任秘書、督察長及各單位一級主管均到場觀禮，整個動工典禮簡單隆重。

內政部警政署為改善員警辦公廳舍及待勤處所老舊問題，於今年推動「地方警察機關辦公廳舍待勤處所整（修）建2年中程計畫」，並獲核定專案預算經費1億7千餘萬元，期能透過整體性規劃、整建，為員警創造更舒適待勤環境。

另雲林縣長張麗善就任後，即大力支持改建現有舊辦公廳舍及員警待勤處所，新建、整修工程名稱及經費包括「西螺分局2億7000萬元新建工程」、「斗六分局3億8000萬元新建工程」、「台西分局三崙派出所增（修）建工程2500萬元」、「縣內各分駐（派出）所辦公廳舍及待勤處所整修工程3年1億2000萬元」、「警察局行政大樓廁所整修工程1500萬元」及「未來虎尾高鐵特定區增設派出所新建工程預約經費1億500萬元」等重大建設，由以上中央與地方聯手編列預算，整建老舊警察廳舍，共同提升警察辦公環境。

縣警局長李建民表示，縣長就任以來多次到警察局來慰勤，發現警察局廁所相當老舊且通風不佳，為優化員警工作環境，即指示警察局全力著手規劃警察局行政大樓廁所整修工程，並編列1500萬元經費全力協助，並在雲林縣議會黃凱議長及所有議員大力支持，工程得以順利開工。縣長更強調警察工作有別於一般公務人員，是一種勤務負擔重、危險程度高的職業，更要長時間輪班執勤，照顧警察是政府應盡的責任，也期勉警察同仁繼續堅守治安崗位，為雲林鄉親創造更安定、人民更安居樂業的環境。

李建民指出，目前斗六、西螺分局新建工程尚在積極興建中，今天的動工典禮是中央與地方聯手積極改善員警辦公廳舍及待勤處所第一個動工的工程，後續各項工程會陸續辦理動工，李健名並表示警察局自1994年落成迄今已逾30年，公共廁所及待勤室廁所皆已老舊且通風不佳，部分衛浴設施均已不堪使用，造成環境衛生不良，並期許各項新建、整修工程完工後，能讓員警不管在執勤或勤餘待勤都能得到更好照顧。

▲「警察局行政大樓廁所整修工程」動工典禮，由警察局長李建民主持，參加人員有二位副局長、主任秘書、督察長及各單位一級主管均到場觀禮，整個動工典禮簡單隆重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）