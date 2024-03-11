北市警遇「殺手級」酒店女！　分手費「131488」藏玄機

▲北市中山警分局李姓警員被段姓酒店小姐指控始亂終棄，圖非新聞當事人。（圖／CTWANT提供）

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台北市中山警分局李姓警員被1名段姓酒店小姐指控，雙方交往1個月，李男對她始亂終棄，還聲稱曾為他懷孕墮胎，雙方於卻年8月間以「13萬1488元」達成和解，然而這非段女首次與警察爆發糾葛，堪稱「警察殺手」，該女去年也曾提告北市2線3星的林姓警官性侵。

段姓酒店妹指控，36歲的李姓警員去年6月和友人前往她任職的某便服酒店消費，並將她框出場性交易後交往，但段女指控，李員對她性暴力，還聲稱框她全場卻自己跑到沖繩玩，因此向分局督察組投訴。

段女表示，原先她不打算交往但對方一直哀求，她擔心李員尋短，迫於無奈才繼續交往，段女某日因身體不適要求李員框她全場外出，但李員人在國外無法處理，此事成為雙方「情變爭端」。

段姓酒店妹於是打電話到派出所投訴，進而讓分局督察組知悉此事，雙方原先談好6萬6千元分手費，不過段女聲稱懷孕，要求李姓員警負責，於是李員又加碼到「13萬1488元」才和解。

另外，中山分局在調查期間，段女卻不願出面，對此，督察組回應，李員到酒店消費屬實，加上予段姓酒店妹有感情糾紛，雖然雙方均未婚，但李員非因公涉足不妥當場所，業依規定從嚴核予記過2次懲處，調整服務單位。此外，原本一線三星的李姓員警去年考上中央警大警佐班，也因這起案件被中山分局函報警大撤銷他的受訓資格。

不過警方在調查這起花酒案時意外得知，該酒店妹根本是「警察殺手」，去年也曾指控北市警局2線3星林姓警官，在2022年聖誕夜至東區酒店喝花酒，事後帶她到旅館對她性侵並強制猥褻被記過2次並調職。據了解，段女在去年7月報案，指控林姓警官在旅館對她性侵、強制猥褻，北市警局督察室調查後將林移送北檢。

檢察官事後發現林員曾離開旅館去超商買保險套、並幫段女叫計程車回家，且LINE對話無異常，查無林員違反女方意願的事證，認定罪證不足，去年9月將林員不起訴。

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