83歲嬤與家人看台南燈會走失　報警協尋…隔晚出現潮州街頭

▲潮州警員林原葵、蔡宛玲幫阿嬤找到家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣潮州鎮83歲阿嬤與家人參觀台南燈會在高鐵走失，報警尋找未果；隔天傍晚卻出現在潮州鎮內中山路與南進路徘徊，民眾發現報警，女警仔細詢問，得知她叫「阿菊」及住處，順便帶她平安返家，讓家人感到很驚奇，也問不出她如何從台南回到潮州，但對警方協助相當感激。

日前一名83歲阿嬤於夜間獨自走在潮州鎮中山路與南進路口徘徊，潮州警員林原葵、蔡宛玲獲報趕往了解，發現她行動不便，趕緊上前詢問，對談過程中查覺她無法告知其身份，僅知道自己叫阿菊，且無攜帶任何證件。

經女警細心詢問中得知她住在潮州鎮文化路段，考量她體力問題，遂陪同其返家並確認是否為其住處，經其兒子表示，「媽媽於日前逛台南燈會時在高鐵站走失，報警尋找未果」，經警查詢後確認為失蹤人口，立即協助家屬及她作撤尋。



潮州分局長林明波表示，台灣逐漸邁入老年化社會，根據統計失智症人口已逾30萬人。對於失智親人除了應細心呵護，避免他們走失而產生憾事外，也提醒家屬，可以至各區公所申請配戴預防走失愛心手鏈，將該手鍊佩掛於老人身上，如不小心走失時，可透過愛心手鍊與家屬連繫，減少老人家在外走失的風險。