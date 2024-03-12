賓利女警慘了！開巡邏車送男友回家　「詐104元油錢」遭判刑

▲前台北市中山分局女警邱薏瑄涉當薪水小偷，蹺班上夜店還開警車送男友回家遭判刑。（資料照／翻攝臉書，下同）

記者劉人豪／台北報導

北市前女警邱薏瑄多次因炫富鬧上新聞版面，還曾涉嫌偷查個資、詐領加班費、開警車載男友，詐領執勤薪資等遭調查，多件官司纏身。詐領加班費、油錢部分，台北地院依2個詐欺取財罪判有期徒刑5個月，再依詐欺得利罪判有期徒刑3個月，後者不得易科罰金。

30歲的邱薏瑄曾考上高雄大學法律系，後來改考警專31期畢業，2014年分發到台北市中山警分局，為了上班方便，買BMW代步，後來改換賓利車，豪不掩飾自己的家境富裕，卸下制服後打扮亮麗，曾在2015年花5千多元買下高鐵3個座位，大剌剌地在座椅上伸腿露腳趾自拍上網並貼文，「其實我有個怪僻，我不喜歡座位旁邊有人」，高調炫富引發爭議。

之後喜歡玩車的邱女因擅自利用警政系統，查詢前男友的車籍個資，又被爆料介入他人感情，屢屢登上新聞版面，成為警方頭痛人物；2023年間，中山分局督察組更接獲情資，邱薏瑄涉嫌幫從事詐騙的男友查詢特定民眾個資，警方除將邱女遭調任南港分局，同時報請新北地檢署指揮偵辦，調查發現，邱女與男友合作偽造搜索扣押筆錄，讓詐騙集團「黑吃黑」私吞詐欺所得款項，由於索賄700萬失敗，檢方依違反個資法、貪汙違背職務索賄與行賄等罪起訴邱女。

詐領執勤薪資部分，判決書指出，邱女於2023年3月18日、4月13日執行勤務時擅自外出逃勤，總計逃勤曠職3小時23分，並仍以該等時數虛偽報請超勤加班費，以此方式詐取值班、加班費用共975元。4月13日，男友及友人至中山分局警備隊辦公室與邱女於聊天，約5到10分鐘後邱女即駕駛巡邏車，開了18.7公里將其等載送至新莊，再駕車返回分局，以此方式將公務車供作私人交通工具之用，再為警車加油，並因此詐取駕車耗取油料費共計104元。

法院審酌，邱女身為警察，竟貪圖私人不法利益，公私不分，所為不僅有悖職守，且影響社會大眾觀感，亦有損公務員形象，審酌邱女犯後坦承犯行， 依2個詐欺取財罪判邱女有期徒刑5個月，得易科罰金，再依詐欺得利罪判有期徒刑3個月，這部分不得易科罰金。