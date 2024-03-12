快訊／高雄驚爆持槍強盜！欠錢男約借錢　見面直接洗劫奪車逃

▲高雄市區爆搶案！男欠錢借貸，持槍搶走7萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名53歲林姓男子因欠錢在網路找上地下錢莊的27歲曾男借貸，但碰面後竟持手槍恐嚇曾男，搶走新台幣7萬元還有多支手機，並強行開走曾男車輛逃逸。警方獲報後調閱監視器追查，5小時內逮捕林嫌，移送高雄地檢署偵辦並建請羈押。

鼓山分局內惟派出所於11日21時52分許，接獲在高雄市鼓山區青海路有一起搶案，警方速抵現場，報案人稱車輛、現金6、7萬及手機四支遭搶。

▲▼嫌犯男持槍搶走7萬元，再奪車逃逸。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方調查，53歲涉嫌人林男向27歲曾男借貸，碰面後卻以手槍恐嚇他下車，並強行將曾男車輛開走。曾男報案後自稱損失新台幣約6-7萬元及手機4支、平板1部等。

警方獲報後，與刑警大隊組成專案小組連夜偵辦，兵分多路調閱監視器，釐清林男搶走自小客車後，將車輛駕駛到苓雅區棄置改搭計程車、機車，刻意製造斷點，心思相當縝密，最終警方在九如四路逮捕林男。

▲警方追查嫌犯動向，最後在九如四路將他逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

本案查扣改造手槍1把、子彈9顆，現金25,090元、手機5支、平板1部、做案用背包1個等，林男坦承犯案，稱因欠錢鋌而走險，全案依強盜、槍砲彈藥管制條例等案移送高雄地檢署偵辦並建請羈押。

事實上，鼓山分局轄區近期相當不平靜，上月24日才發生有男子持刀搶雜貨店，甚至傷及店員後頸後得手新台幣1萬多元逃逸。未料不到1個月，竟又發生持槍搶劫奪車逃逸事件，讓外界擔憂是否治安亮起紅燈。