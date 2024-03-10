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大陸 大陸焦點 特派現場

男子持大榔頭搶金店　被逮補高喊：我不是中國人

記者任以芳／綜合報導

大陸一名23歲年輕男子公然搶劫，手拿大榔頭闖進杭州萬象城金店搶劫，過程大約9分鐘後被抓。事後，杭州市公安局上城分局發佈警情通報，該名男子情緒激動大喊，「我不是中國人」「我有外交豁免權！」為何搶劫動機正在調查中。

根據網路流傳畫面顯示，事發地點為杭州市商城萬象城，一名白褲黑外套、頭戴棒球帽和墨鏡的男子走到金飾店外面，突然用大榔頭的工具把六福珠寶的玻璃展示櫃砸破，開始搜刮金飾。

▲▼ 男子搶金飾店 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 男子搶金飾店 。（圖／翻攝 YT 2125aa）

接著又走入店內砸碎玻璃櫃台，快速把裡面的金項鍊首飾等放入包包內，快步走出店外，這時六福珠寶鐵門已經拉下一半，旁邊金飾店老鳳祥趕緊把鐵門拉下，深怕被搶劫。

男子在萬象城商場珠寶店搶劫後逃離，過程中被所有路人全程目擊，男子大搖大擺完全不管旁人目光，行為十分囂張。

拍攝影片的女子邊拍邊說，「太大膽了吧！太可怕了！這個人瘋了！杭州萬象城金櫃，這樣搶劫！」

男子每敲碎一次玻璃，伴隨眾人尖叫聲。根據其他目擊者指出，當時自己帶著家人在萬象城吃飯，見到身邊一個戴著鴨舌帽的男子，突然拿著大榔頭，跑到商場一家珠寶店裡亂砸。

「周圍的都嚇一跳，大家全都躲開了，我趕緊讓老婆、孩子到別的地方躲一躲，這個男的就一個人，榔頭很大，大家也不敢靠近。」目擊者說。

▲▼ 男子搶金飾店 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 男子被制服時高喊：我不是中國人，有外交豁免權。（圖／翻攝 澎湃新聞）

影片顯示，男子見警方靠近，手持榔頭呼揮舞，情緒失控大喊「我不是中國人」、「我有外交豁免權」等。

最後，男子被制伏，杭州警方發出通報証實有此事，「公安機關立即啓動重大警情處置預案，於18時43分，在來福士商場附近抓獲犯罪嫌疑人羅某亮(男，23歲，雲南人，今日14時30分從雲南飛抵杭州)。」至於犯案動機，正在進一步調查中。

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