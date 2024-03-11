遊艇驚見大量血跡「女遭性侵」　夫妻被搶劫雙雙遇害

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州71歲女子與66歲丈夫今年2月把兩人的遊艇停靠在加勒比海島國格瑞那達（Grenada），但遭到當地逃犯攻擊洗劫，遊艇上發現大量血跡。夫妻倆遇襲後雙雙遭殺害，根據當地警方最新調查，女子生前疑似遭到性侵。

紐約郵報、美聯社報導，71歲女子布蘭德爾（Kathy Brandel）與66歲丈夫亨德利（Ralph Hendry）就住在船上，在今年2月18日，兩人把船停靠在格瑞那達首都聖喬治，但這也是夫妻倆最後一次被看到。同一天，當地有3名男子從警察拘留所逃脫，分別是30歲船員米契爾（Ron Mitchell）、25歲農夫斯坦尼斯克勞斯（Atiba Stanisclaus）及23歲無業者羅伯遜（Trevon Robertson）。

警方推測，這3名嫌犯洗劫這對夫妻的船，且這艘船數日之後便遭遺棄，船上有大量血跡，但卻始終找不到兩人遺體。認定嫌犯在航行期間把兩人屍體扔進海中。

這3人於2月21日落網之後，被送回格瑞那達受審關押。到了3月7日，3人遭控謀殺罪、入室竊盜、搶劫、綁架罪等，其中斯坦尼斯克勞斯還多了一項性侵罪名。格瑞那達警方透過聲明表示，這項性侵指控與布蘭德爾遇襲有關，但並未透露導致這項額外指控的證據。

布蘭德爾與亨德利兩人的孩子已透過聲明悼念雙親，「我們生活在有時是殘酷，但同時也充滿美麗、奇蹟、冒險、愛、熱忱、關懷、信念的世界……如果說我們從這場悲劇中學到什麼，那就是我們知道，他們離開這個世界時，比他們出生之前的世界還要美好。」

▼警方3月4日轉移3名嫌犯。（圖／達志影像／美聯社）