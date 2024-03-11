　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊艇驚見大量血跡「女遭性侵」　夫妻被搶劫雙雙遇害

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州71歲女子與66歲丈夫今年2月把兩人的遊艇停靠在加勒比海島國格瑞那達（Grenada），但遭到當地逃犯攻擊洗劫，遊艇上發現大量血跡。夫妻倆遇襲後雙雙遭殺害，根據當地警方最新調查，女子生前疑似遭到性侵。

紐約郵報、美聯社報導，71歲女子布蘭德爾（Kathy Brandel）與66歲丈夫亨德利（Ralph Hendry）就住在船上，在今年2月18日，兩人把船停靠在格瑞那達首都聖喬治，但這也是夫妻倆最後一次被看到。同一天，當地有3名男子從警察拘留所逃脫，分別是30歲船員米契爾（Ron Mitchell）、25歲農夫斯坦尼斯克勞斯（Atiba Stanisclaus）及23歲無業者羅伯遜（Trevon Robertson）。

警方推測，這3名嫌犯洗劫這對夫妻的船，且這艘船數日之後便遭遺棄，船上有大量血跡，但卻始終找不到兩人遺體。認定嫌犯在航行期間把兩人屍體扔進海中。

這3人於2月21日落網之後，被送回格瑞那達受審關押。到了3月7日，3人遭控謀殺罪、入室竊盜、搶劫、綁架罪等，其中斯坦尼斯克勞斯還多了一項性侵罪名。格瑞那達警方透過聲明表示，這項性侵指控與布蘭德爾遇襲有關，但並未透露導致這項額外指控的證據。

布蘭德爾與亨德利兩人的孩子已透過聲明悼念雙親，「我們生活在有時是殘酷，但同時也充滿美麗、奇蹟、冒險、愛、熱忱、關懷、信念的世界……如果說我們從這場悲劇中學到什麼，那就是我們知道，他們離開這個世界時，比他們出生之前的世界還要美好。」

▼警方3月4日轉移3名嫌犯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 3名嫌犯落網。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 3名嫌犯落網。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
500萬元All in「00940」　她一查選股內容猶豫了
蘇丹紅風暴　全台「中鏢產品」一次看
男童虐死生殖器焦黑！兒福粉專被灌爆　網轟「2點質疑」不想再捐
東港分局爆集體撞鬼！　警方回應了
原保母想繼續顧「被兒盟拒絕」！　1歲童遭虐死
黃瀞瑩找柯文哲、王世堅當「結婚證人」　原因曝光
偷車撞死2命！　母激動下跪哭求原諒
快訊／直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚！　2人甜蜜合影曝
快訊／蘇丹紅11家族企業全抓到！　重罰438萬全數撤照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

忘記乘客的存在！日本廉航「漏載34人」準備起飛　大事不妙急調頭

45歲男假扮按摩師吸引女顧客　在「自家房間作療程」性侵女子

以為要去打工！柬16歲少女被賣中國「當外籍新娘」　已被囚禁6個月

南韓醫師罷工潮犧牲病患！癌末患者「化療延後」慘死　癌細胞擴散

遊艇驚見大量血跡「女遭性侵」　夫妻被搶劫雙雙遇害

全家好玩測DNA　女意外發現「爸爸是陌生人」：被媽媽綠26年

台灣是地球最危險地方？CNN主持人驚曝「變更危險了」：大戰注定爆發

再罷工就吊扣執照！南韓向5千名醫寄「事前通知」　加派軍醫填缺口

泰國河面漂「詭異人手」太驚悚　真相曝光了

波音787夢幻客機「空中劇烈下墜」50傷　降落紐西蘭送醫

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

忘記乘客的存在！日本廉航「漏載34人」準備起飛　大事不妙急調頭

45歲男假扮按摩師吸引女顧客　在「自家房間作療程」性侵女子

以為要去打工！柬16歲少女被賣中國「當外籍新娘」　已被囚禁6個月

南韓醫師罷工潮犧牲病患！癌末患者「化療延後」慘死　癌細胞擴散

遊艇驚見大量血跡「女遭性侵」　夫妻被搶劫雙雙遇害

全家好玩測DNA　女意外發現「爸爸是陌生人」：被媽媽綠26年

台灣是地球最危險地方？CNN主持人驚曝「變更危險了」：大戰注定爆發

再罷工就吊扣執照！南韓向5千名醫寄「事前通知」　加派軍醫填缺口

泰國河面漂「詭異人手」太驚悚　真相曝光了

波音787夢幻客機「空中劇烈下墜」50傷　降落紐西蘭送醫

李宰旭《篡位》奪財團！　聯手李濬榮飄「基」情：存在理由只有你

北市10大旅遊熱點曝！「士林官邸」擠上榜　第1名單月湧近百萬人

桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場　觀旅局輔導成果豐碩

吳宇舒夫婦面試過虐嬰保母！　「家住很多外來人」曝詭異環境

忘記乘客的存在！日本廉航「漏載34人」準備起飛　大事不妙急調頭

拒絕毒品！紙風車跨海金門反毒巡演　縣府接4千國中小生看戲

12強中華隊總教練18日產生　中職推薦曾豪駒

劉家翔先發4局無失分　桃猿「拉尾盤」強攻7比0勝台中成棒

華航2月營收創同期最佳　虎航2月破15億元寫單月新高

華航二月營收歷年同期新高　客運收入年增62.7%

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

8台人在柬埔寨詐騙被捕　恐遣返中國

5kg毒品綁身上　台灣人被柬警逮捕

便宜日圓掰了？日央行考慮做出重大政策

台灣是地球最危險地方？　CNN：變更危險了

波音787夢幻客機「劇烈下墜」50傷

即／北海道羊蹄山雪崩　2外國人死亡

星級飯店獨缺「420號房」原因曝

飛機無人駕駛28分鐘　正副機長全睡著被停飛

癌末準爸爸「緊握孕妻做手模」：送兒子唯一禮物

日本京都藝妓頻遭遊客騷擾「撕破和服」

黛安娜王妃親弟出書　控11歲遭女舍監性虐待

人妻鑽進公公房間　他看監視器綠炸

機翼上有人　她竟開艙門出去吹風

老翁過世！2女「載屍去銀行」盜領存款

更多熱門

相關新聞

台灣是地球最危險地方？　CNN：變更危險了

台灣是地球最危險地方？　CNN：變更危險了

美國CNN在10日播出特別報導「台灣：未竟之業」，探討美中與台海的複雜歷史和當前的緊張事態。主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）直言，這個世上最危險地方如今已變得更加危險，而台灣議題是美中關係的核心，容不得霸道言詞和挑釁行為，而3方也應持續對話，以避免誤解和誤判。

美小飛機墜毀　機上5人全數喪命

美小飛機墜毀　機上5人全數喪命

五寶媽作提臀手術　被非法醫捅破腸子內臟身亡

五寶媽作提臀手術　被非法醫捅破腸子內臟身亡

女兒被男友養的狗撕裂頭皮　媽藏匿染血衣

女兒被男友養的狗撕裂頭皮　媽藏匿染血衣

20歲女滑雪摔死！直墜180公尺陡峭峽谷

20歲女滑雪摔死！直墜180公尺陡峭峽谷

關鍵字：

搶劫格瑞那達北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

吃海龜中毒9死　活下恐也癱瘓

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

約翰希南裸體頒獎「拿掉檔板」下半身全露！

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面