兒福聯盟總資產有45億！網怒轟拿捐款不辦事：社工訪視紀錄在哪

▲1歲童「生殖器燒黑」指甲拔光，每天只喝餿水，遭兒福聯盟裡的保母虐死。（圖／記者陳以昇翻攝）

文／數位內容部／今周刊

北市一名1歲多的男童，去年9月經新北社會局以及兒福聯盟轉介劉姓保母姊妹照顧，卻遭非人虐待、短短3個月不到，12月男童驟逝，目前全案交台北地檢署持續偵辦中。

兒福聯盟靠著高知名度、社會信任度，民眾捐款狀況穩定，從公開資訊顯示，截至111年兒福聯盟總資產高達45.9億之多，不少人質疑，兒福聯盟是全國最大兒童福利機構，真的沒辦法接受可能因為社工訪視流程上的瑕疵或輕忽，造成的重大悲劇。

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如何補破網？衛福部表示，除將要求事發地社會局落實視訪規定外，未來將從強化保母管理作法下手，初步評估對於2歲以下、還不會表達的送托孩子，增加訪視密度。

兒福聯盟去年12月知情，家屬爆料才讓事件曝光

劉姓保母為「兒福聯盟」簽約保母，兒福聯盟在去年12月就已知道該虐童事件，卻直到家屬爆料才讓此悲慘事件曝光，不少憤怒民眾湧入兒福聯盟狂轟，兒福聯盟雖然在第一時間發聲明解釋，卻讓社會怒火更延燒。

兒福聯盟表示，每個月都有指派社工前往訪視，從9月開始，1個月至少1次，直到12月，才因為另一位托育兒童生病而改期，但是12月底就發生狀況。

兒福聯盟執行長白麗芳：不可能訪視時把孩子全身脫光

兒福聯盟執行長白麗芳受訪時指，期間3次訪視，孩子額頭上確實有傷，「但不可能去訪視時把孩子全身都脫光」，身體檢查的疏漏，未來會加強。

只是，兒福聯盟未將訪視流程紀錄公開，解釋為什麼社工訪視過程中沒發現明顯外傷，完全沒有蜘絲馬跡可尋？更讓民眾質疑是否社工真有落實訪視。

呂秋遠：全國最大兒童福利機構的說法，無法讓人接受

事實上，兒福聯盟靠著高知名度、社會信任度，民眾捐款狀況穩定，從公開的資訊顯示，截至111年兒福聯盟總資產高達45.9億之多。

▲兒福聯盟總資產有45億9千萬，光定存每年就有1億利息。（圖／兒福聯盟官網）

律師呂秋遠在臉書發文說，兒福聯盟已經是全國最大的兒童福利機構，沒辦法接受訪視機構竟可以忽視這麼長期且殘酷的虐待。

「在兒福聯盟提供進一步的詳細訪視過程與方式之前，真的很難接受這樣的說詞與結果」。

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林智群：兒福聯盟介紹的保母是中繼站，卻讓孩子碰到更不幸的事

律師林智群也在臉書上質疑，兒福聯盟應該說明如何找到這個保母的？如何進行考核？「本來出養是讓小孩離開一個不好的環境，到一個比較好的環境，兒福聯盟介紹的保母是中繼站，結果小孩在中繼站碰到更不幸的事情」。

林月琴：不預告訪視才是最重要該做的

民進黨立委林月琴則是在深夜發文，除了保母要擔負最大責任外，過去致死、不當對待等案件發生在社會局、社福團體、居服中心之間評估及訪視機制不健全下形成悲劇，必須正視制度問題。

林月琴說，首先，社會局請社福團體協助尋找合適保母安置小孩時，社會局是否有做好督導的職責？請社福團體針對保母應做事前評估，充分向居服中心深入了解保母身心狀態、照顧情況，及保母之前是否有不良紀錄？

另外，不預告訪視（不事前約訪）這件事情非常重要，過去居服中心管理保母都採約訪，但是108年發生非常多兒童虐待案件，後來就採行不預告訪視，用類似突擊檢查的方式，了解保母照顧狀況，如果採取約訪的話，會沒辦法了解真實的照顧情形。此案貌似以約訪方式執行，以致於無法掌握幼兒受虐之狀況。

林月琴說，政府部門應該要建立完備的督導及事前評估機制，並全面採取不預告訪視，頻率、訪視內容也應納入兒童意見，另外，要提供教育訓練，加強訪視工作人員的敏感度。

衛福部擬評估提高2歲以下送托兒訪視密度

根據自由時報報導，衛福部除將要求事發地社會局落實視訪規定外，未來將從強化保母管理作法下手，衛福部社會及家庭署副署長張美美指出，初步評估對於2歲以下、還不會表達的送托孩子，增加訪視密度。

現行規定針對第1次送到該保母處的孩子，地方政府須在30天內完成訪視，保母不得拒絕，否則將依兒少權法逕行開罰。

除此之外，1年會進行至少4次訪視，收托1年以上，每年訪視2次，但提供全日、夜間托育服務等特定條件，每年訪視4次。此外得視托育人員收托情形，增加訪視次數。

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