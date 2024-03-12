醉漢見到人就打！警壓制被控拗斷他手指　三重警駁：送司法查明

記者戴上容／新北報導

新北市一名35歲黃姓男子，去年3月醉醺醺到三重超商購物時，不滿一名小朋友撞到他，竟暴怒作勢毆打小朋友，好心民眾上前制止遭黃男怒甩巴掌，員警也慘遭他毆打，最後警方將他壓制，訊後依妨害公務、傷害等罪嫌移送法辦；這名黃男近日指控員警執法過當，導致他手指被員警拗斷！還出現眼角膜破裂、聽力受損的情況，對此，三重警方駁斥並說明。

▲三重男酒醉在超商鬧事，指控員警執法過當拗斷他手指 。（圖／三重警提供）

事件發生在去年3月20日晚間8時許，一對父子前往三重區正義南路一間超商購物。在排隊結帳時，小朋友不慎撞到喝醉酒的35歲黃姓男子，引起黃男不滿，當場就作勢要打小朋友，嚇得小朋友渾身顫抖。當時一名路過超商的27歲左姓男子見狀，立刻上前勸阻。

▲三重男酒醉鬧事，白衣男子上前攔阻 。（圖／三重警提供）

黃男反倒與左男爆發口角衝突，當著警察的面賞左男巴掌，隨後更扯掉警方的密錄器，更弄傷警員手指，最終警力迅速到場將他遭壓制在地。左男驗傷後，前往派出所向黃男提出傷害告訴，警方等黃男酒醒後製作筆錄，訊後依妨害公務、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲黃男威脅警方。（圖／三重警提供）

未料，這名黃男近期指控，逮捕過程中疑似有執法過當，洪姓女警硬拗他的手指，害他的手指肌腱當場斷裂，眼角膜還因此破裂、聽力受損，事後他提告員警傷害、恐嚇一案，被員警冷處理等。對此，三重警分局今12日做出回應。

三重警分局副分局長施嘉文說明，黃民提告一案於7月28日的第一時間依規定受理開案外，並立即展開調查釐清。經督察組調查，本員警處理黃民案件，並未有黃民所陳述，執法過當等指摘事項，為求公允，該案也在同年的8月4日將全案函請新北地檢署偵辦，以昭公信。

三重警分局分局在此嚴正聲明，面對民眾質疑本分局疑似處置不當案件，本分局均秉持勿枉勿縱，絕不寬貸之態度調查釐清，除確保當事人的權益受到充分保障外，也不容許依法執勤的員警，遭受不公平之指摘或對待。

▲三重警分局說明。（圖／記者戴上容攝）