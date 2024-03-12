砷化鎵大廠董事長收「恐嚇信」逼退位　遭解雇員工幹的

▲PA（功率放大器）三雄之一的穩懋半導體公司陳進財董事長驚傳收到恐嚇郵件。（示意圖／翻攝自Google Maps）

記者黃宥寧／台北報導

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(股票代號3105) 、全穩生技農業科技公司董事長陳進財日前收到充滿威脅、恐嚇字眼的電子郵件，內容提及「希望陳進財自請卸任，若沒有得到具體回應，不排除更近一步行動」等，讓他嚇得報警提告，經警追查IP位址，揪出被解僱的林姓員工。士林地檢署偵結，依妨害自由等罪將他起訴。

起訴指出，林男從2020年7月起在穩懋旗下全穩農業科技公司擔任法特助，2023年1月間遭解僱，他因此心生不滿，同年2月在住家以電子郵件方式寫：「希望陳進財自請卸任董事長一職，否則將進一步提供更多財務及銷售書面材料，這些數字材料應該讓台灣檢調機關、股東大會及新聞媒體一同檢視，若沒有得到具體回應，不排除更進一步行動」、「我們知道您與台灣民進黨關係良好，我們也有中國共產黨北京關係，衷心希望您能夠知所進退，以免晚節不保」以此加害穩懋公司、負責人陳進財名譽的惡害通知，脅迫陳，陳看完長篇的信件後，決定報警。

▼穩懋董事長陳進財收恐嚇郵件。（資料圖／記者李毓康攝）

刑事局追查發信IP找到林男，林男否認有寫信，與陳進財關係良好，不知道為何寄送郵件IP會在其住家，檢警為求謹慎，也找來同住證人，證人表示，林曾要求他在住家安裝網路，但他自己本身僅用手機上網，網路實際使用者是林男。

檢警經查郵件內容，發現林男信裡列出7大點不實指控，如公司利用台灣股民的錢，在大陸飼料廠興建自己豪華行宮、行宮內有中、西餐廳、地下酒窖等豪華設備，以及利用乾女兒做白手套，至少貪污1億人民幣以上，另進行長吻投資及其他人帳戶洗錢，再匯回台灣，洗錢驚動江蘇省廳級政府介入專案調查。

據郵件IP位置、證人證詞、全穩公司與林男簽立錄取通知書、勞動契約書、協議書等，依強制未遂罪將林男提起公訴；至於告訴意旨稱對公司也涉犯恐嚇危害安全罪，但公司屬法人姓資，縱使林男有恐嚇行為，公司也無心生畏懼可能，不另為不起訴處分。