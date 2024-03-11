波音787夢幻客機「空中劇烈下墜」50傷　降落紐西蘭送醫

▲智利南美航空（LATAM）11日航班發生50人受傷意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

智利南美航空（LATAM Airlines）一架有「夢幻客機」之稱的波音787客機，11日下午從澳洲雪梨起飛前往紐西蘭，途中發生「技術問題」導致飛機劇烈晃動，造成50名乘客受傷，4輛救護車被派遣到機場，部分傷者落地後送醫。一名女乘客表示，她經歷一次飛機快速下墜。

根據紐西蘭先驅報報導，智利南美航空編號LA800的波音787客機11日下午飛往奧克蘭機場的途中出現技術問題，機場於下午3時58分接獲飛機上發生事故的通知，紐西蘭醫療機構Hato Hone St John派遣了包含4輛救護車在內共10輛車輛趕往機場。

Hato Hone St John的醫護人員治療了約50名傷者，其中1人情況嚴重，其餘則為輕傷，目前為止已有13名患者被送往醫院。航空公司表示，班機按照原定航程降落在奧克蘭機場，部分乘客與機組人員受到事故影響，但立即獲得援助，並根據各自需求由機場醫務人員進行評估與治療。

一名女乘客表示，她在飛行途中經歷了一次「快速小幅度下墜」（quick little drop），並看到至少5人在落地後被待命的醫護人員送走，但她不清楚其他乘客情況有多嚴重。她說，很慶幸自己能平安抵達紐西蘭，「我曾是一名空姐，這是我第一次遇上……整架飛機（的人）都嚇僵住了。」