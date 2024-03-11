詐公款121萬！嘉義民雄鄉代會前主席二審仍判6年2月

▲嘉義縣民雄鄉民代表會前主席周榮茂，2023年8月因涉詐領公款案遭判刑。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

嘉義縣民雄鄉民代表會前主席周榮茂，2023年8月因涉詐領公款案，遭嘉義地院判6年2月，周榮茂不服量刑提起上訴，台南高分院11日宣判，法官認為一審判決量刑寬厚，所定執行刑亦無所謂量刑過重之情事，駁回上訴，維持原判。

嘉義地院指出，民雄鄉代會每年編列預算供主席購買農產品或禮盒作公關使用，周榮茂2014年起擔任民雄鄉代會主席，在2015年2月至2021年10月間，透過向茶農、香腸禮盒或外燴商家取得空白收據，未實際購買卻填寫購買茶葉、外燴的數量及金額，或者浮報較實際採購金額高的茶葉、禮盒、外匯金額，向民雄鄉代燴請款，共計28次不實核銷經費，扣除實際採購金額款項，詐領金額共計121萬7180元。

合議庭法官依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪處罰共28罪，各判處周榮茂3年7月至4年2月刑度，合併應執行刑6年2個月，各次繳回的詐領款項均沒收。

周榮茂不服量刑過重，就原判決量刑部分提起上訴，他以其詐取財物金額僅數千元至10萬元以內，犯罪動機、目的、手段均大同小異，原審量刑未說明以金額細微差距給與1個月至數個月疊加，質疑法律評價差別。又於偵查中已羈押4個月，並坦承犯罪、繳回所得，值得寬以較低刑度，原判決量刑似有過苛。且被告擔任主席任內有許多作為，現年已65歲，依刑法第59條酌量減輕其刑，讓被告早日出獄，以照顧家人等語，指摘原判決量刑不當。

台南高分院合議庭官認為，該案已依刑法第59條規定酌減其刑；原判決於理由中均已說明甚詳，已無量刑過苛之情。又其中最高宣告刑為有期徒刑4年2月，原審定應執行有期徒刑6年2月，平均每罪加計之刑度尚不到1月，審酌以被告本案犯罪情狀，實屬寬厚，所定執行刑亦無所謂量刑過重之情事。經核被告犯罪亦無再予減輕之事由，原判決之量刑應屬適當，上訴駁回。