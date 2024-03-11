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社會 社會焦點 保障人權

上傳女友性愛影片到IG、Dcard西斯板　拿50萬和解換免關

▲▼口交、性愛、性交、做愛、上床、性行為、情侶、男女、偷情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄男將女友的性愛影片上傳網路供人觀賞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄吳姓男子因為本身性癖好，竟將和女友小莉（化名）的性愛影片、清涼照片，上傳到IG和Dcard的「西斯（Sex ）」版上，供人觀賞或與人交換，小莉得知後氣得崩潰提告，一審法院判吳男徒刑8月，必須入監，吳男趕緊找小莉達成50萬元的和解，二審法官認為吳男有悔悟之意，改判徒刑6月，得易科罰金，讓他躲過牢獄之災。

判決指出，吳男和小莉原本是男女朋友，兩人經常在做愛的時候拍一些影片、相片留念、助興，但吳男因為性癖好的問題，竟在2022年2月到9月間，陸續將兩人的影片、相片上傳到IG和Dcard「西斯（Sex）」板分享，甚至和其他同好交換影片、照片約10次。

小莉後來發現自己的性愛影片、清涼照都被公開，還不斷流傳，氣得報警提告，抓了吳男，吳男也坦承犯行而遭起訴。

一審高雄地院認為，吳男雖然犯後態度尚可，但他恣意將猥褻影像上傳至網路，並供不特定人觀覽，破壞社會善良風俗及小莉對交往對象的信任甚鉅，且數位檔案一經上傳網路，即能迅速散布，事後難以確保網路上之數位檔案均能悉數刪除，亦有遭他人利用深偽技術（Deepfake）重製之可能，造成被害人身心受創甚深，因此依違反個資法判吳男徒刑8月。

全案上訴後，吳男擔心被關，趕緊拿50萬元與小莉和解，高雄高分院審理後，認為吳男已有悔悟之心，因此改判徒刑6月，得易科罰金，讓吳男免於被關。

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