前一天偷酒獲釋...色男熊抱落單女襲胸還揍護花使者　判決出爐　

▲北市1位獨行女子在街頭遭陌生楊姓男子熊抱襲胸，男友趕來護駕也被打傷，幸好警員獲報迅速到場逮人。（示意圖／達志影像）

記者黃哲民／台北報導

新北1名楊姓男子去年（2023年）在北市街頭隨機熊抱1位獨行女子摸胸，還揮拳打傷趕來救援的女方男友，嗆聲對方不准錄影蒐證、不然「我就會繼續揍你」，警員火速到場逮人，楊男被送辦羈押認罪，台北地院依強制猥褻罪判他7月徒刑，另傷害罪、恐嚇危害安全罪合併判處拘役50天、得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，20多歲的楊男籍設屏東、北漂新北市租屋，去年10月11日傍晚6點多，他在北市信義區1家超商順手牽羊1瓶高粱酒，當場被店員攔下報警處理，移送檢方複訊後獲釋，隔天（12日）下午3點多，他走路經過北市中正區徐州路、林森南路口，涉從後環抱本案被害女子。

雙方素昧平生，女方驚嚇反抗，仍遭楊男強摸右胸約5秒，女方掙脫後打電話急叩男友趕來護駕，楊男不但沒逃，見女方男友到場用手機朝他錄影蒐證，竟揮拳打傷對方下巴，嗆聲「看三小」、「你如果手機再不放下來，我就會繼續揍你」等語。

女方和男友雖害怕但不退讓，報案求助並與楊男對峙，警員火速趕到將楊男以現行犯逮捕，調閱事發路口監視畫面佐證，楊男再度被送辦，全部認罪，檢方向法院聲請羈押楊男獲准，並起訴楊男涉犯強制猥褻、傷害與恐嚇危害安全3項罪嫌，建請1罪1罰。

法官審酌楊男僅為滿足自己性慾而接連犯下本案3項罪名，且沒和解彌補，合併判他7月徒刑與拘役50天，可上訴。楊男在本件發生前1天所犯竊盜罪，被判處拘役10天、得易科罰金1萬元，已先定讞。