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麥當勞「40周年甜心卡」來了！焦糖冰奶茶強勢回歸　2款人氣商品停賣

▲▼麥當勞推出40週年甜心卡、焦糖冰奶茶重磅回歸。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞推出「40周年限定版甜心卡」，共有「麥當勞叔叔」、「奶昔大哥」、「漢堡神偷」與「大鳥姊姊」4款超萌設計。（圖／麥當勞提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

麥當勞粉絲必備神卡「甜心卡」，這次以麥當勞經典四人物，推出4款全新設計，將在3月13日起正式開賣，整年不限次數，通通能享買A送B的超值優惠！另外，粉絲引頸期盼的「焦糖冰奶茶」以及2款人氣草莓也將強勢回歸，可要把握機會開吃，而酥嫩雞翅、阿薩姆奶茶則將在3月27日起停止販售。

歡慶麥當勞在台40周年，甜心卡換上2024年限定新裝，搭配「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」的可愛療癒形象，全新推出「麥當勞叔叔」、「奶昔大哥」、「漢堡神偷」與「大鳥姊姊」4款超萌設計，將於3月13日起限量開賣，每張原價49元、長期優惠價39元，全套四款售價156元。

▲▼麥當勞推出40週年甜心卡、焦糖冰奶茶重磅回歸。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞「40周年限定版甜心卡」整年可享買A送B，每張原價49元、長期優惠價39元，全套四款售價156元。

麥當勞2大人氣草莓甜點「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」分別於3月13日、3月27日限期、限量回歸；「OREO草莓冰炫風」，單點69元，將經典OREO餅乾脆片及草莓果醬與奶香濃郁的冰淇淋攪拌均勻，草莓的酸甜滋味和OREO酥脆口感完美融合，每口都讓人瞬間少女心爆棚，而「草莓優格雙餡派」，單點48元，粉嫩派皮甜美誘人，大口咬下即能感受草莓果醬與香滑優格於舌尖相遇。

▲▼麥當勞推出40週年甜心卡、焦糖冰奶茶重磅回歸。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞2大人氣草莓甜點「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」分別於3月13日、3月27日限期、限量回歸。

不僅如此，粉絲瘋狂敲碗的「焦糖冰奶茶」也要強勢回歸了！麥當勞表示，深受喜愛的「焦糖冰奶茶」自2018年停售以來，網路上便出現許多敲碗回歸的聲音，為回應粉絲對經典風味的喜好，3月27日起「焦糖冰奶茶」正式回歸長期供應菜單，售價66元，焦糖冰奶茶以厚實純樸的錫蘭紅茶，搭配香濃的焦糖，再加入厚牛乳提升口感及餘香，完美呈現自然甘醇的幸福滋味。

▲▼麥當勞推出40週年甜心卡、焦糖冰奶茶重磅回歸。（圖／麥當勞提供）

▲自2018年停售的「焦糖冰奶茶」也將在3月27日起重磅回歸。

麥當勞「40周年限定版甜心卡」A區也將新增「焦糖冰奶茶」，3月27日起即可在甜心卡享受「焦糖冰奶茶」買A送B的優惠；此外，酥嫩鷄翅、阿薩姆奶茶自3月27日起停止販售，麥當勞「40周年限定版甜心卡」也將移除這2款商品。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里最新限時優惠快收。（圖／拿坡里提供）

為歡慶27歲生日，拿坡里推出最新限時優惠，即日起至3月20日於全台126家拿坡里披薩·炸雞門市祭出「外帶／內用大披薩及現炸5塊炸雞下殺199元」優惠，披薩開放口味任選，較原價最低54折起就能爽吃，還有「脆薯40元」、「香草烤雞翅50元」、「香酥雞塊70元」等銅板好康；而12家炸雞專賣店則推「外帶／內用5塊炸雞199元」、「吮指豆乳雞翅（3隻）99元」、「唰嘴無骨雞塊89元」等優惠，把握機會衝吃一波。

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