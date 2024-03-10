　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

殺人逃亡28年睡橋洞　陸「青龍幫」最後嫌犯落網：終於解脫！

▲▼ 青龍幫最後嫌犯落網 。（圖／翻攝）

▲ 大陸黑幫「青龍幫」最後一名嫌犯逃亡28年終於落網 。（圖／翻攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸警方追蹤28年，昔日犯罪組織「青龍幫」案最後一名犯罪嫌疑人於4日終於落網。落網時，曾姓嫌犯說，過了28年逃亡生活，吃不飽、睡天橋，甚至不敢回家，隱姓埋名28年，如今終於解脫。

綜合陸媒報導，曾姓嫌犯是1996年「青龍幫」案件中的最後一位在逃嫌疑人，當時的盜搶犯罪團夥「青龍幫」內部發生分裂，曾姓嫌犯等人對黃姓老大不滿，謀殺並拋屍。

案發後，當時的龍南縣（後改為龍南市）大陸警方抓獲多名盜搶團夥成員，同時偵破1994年至1996年期間在龍南及周邊縣市盜竊、搶劫二十多起案件，獨缺漏網之魚曾姓嫌犯蕭遙法外。

曾姓嫌犯得知死者屍體被發現，連夜逃往外地，從此隱姓埋名，之後都杳無音信。大陸警方一代又一代的刑偵人將案卷翻了又翻，一直沒放棄追查行動。

2024年3月，事情出現轉機。當時，廣州市公安局花都區分局的一名民警發現一名在城郊遊蕩的男子身份可疑，甚至沒有辦理過第二代居民身份證，經過多輪核查，確定了這名身份可疑的男子，正是在逃28年的曾姓嫌犯，這場持續了28年的追逃行動正式宣告結束。

▲▼隧道,人行道,黑暗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲嫌犯睡公園、橋洞28年，過著非正常人的生活。（圖／取自免費圖庫pixabay）

逃犯曾嫌犯落網後告訴警方，逃亡的日子不好過。「28年了，不敢回家，不敢喝酒，吃不飽飯，睡橋洞睡公園，受人欺負也不敢聲張，今天終於解脫了！」

曾姓嫌犯想起自己曾經參與盜竊、搶劫、殺人拋屍的罪行就做賊心虛，28年來，每天都是東躲西藏，吃不飽也穿不暖。不敢回家也不敢用手機，都是睡公園或睡橋洞，即使路上遇到人多時也會躲著走，常年在偏僻的地區茍且偷生。

疫情期間因為篩查嚴格，為了躲避逃往山區，平時被人欺負了也不敢聲張，怕酒後說漏嘴。

他說，「硬是把自己從『酒君子』變成滴酒不沾的『老實人』。睡覺也時常夢見被警方圍堵，現在被抓獲也安心了，流浪的日子終於結束。」

截至目前，1996年「青龍幫」案所有犯罪嫌疑人全部抓獲，案件也正式完結。

ET快訊
KIMIKO病倒！　一聽媽媽「買了台積電」秒復活
上萬醫師罷工「面臨吊照」！　南韓政府下達處分通知
吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出
AV女神引退嫁給粉絲！　帥老公正面曝光認：愛看老婆外遇
00940爆預購人潮！　存600張月領逾4萬
夜市1小吃漲很兇！　拿4串「1張國父沒了」
搞大隊友辣媽肚子！　NBA球星無預警當爸了
逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港23條草案審議　經濟學家：越來越不知紅線在哪

甄子丹出席政協閉幕！稱支持23條立法　要拍好中國電影

飛新加坡看泰勒絲大延誤！空姐突「廣播開唱」全機大合唱氣都消了

殺人逃亡28年睡橋洞　陸「青龍幫」最後嫌犯落網：終於解脫！

王滬寧首份工作報告全票通過！　「政治決議」提推進祖國和平統一

建軍強！天下遠未太平　陸國防部：中國軍費公開透明、合理適度

陸全國政協閉幕　王滬寧：要促進中華兒女大團結

陸國防部：解放軍將堅決「打獨促統」

藍寶堅尼駕駛一踩油門就失控！　5秒撞爛車頭旋轉180度

再婚卻見「前夫回家做客」人妻傻眼他們變好友　眾人笑：是真愛

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

港23條草案審議　經濟學家：越來越不知紅線在哪

甄子丹出席政協閉幕！稱支持23條立法　要拍好中國電影

飛新加坡看泰勒絲大延誤！空姐突「廣播開唱」全機大合唱氣都消了

殺人逃亡28年睡橋洞　陸「青龍幫」最後嫌犯落網：終於解脫！

王滬寧首份工作報告全票通過！　「政治決議」提推進祖國和平統一

建軍強！天下遠未太平　陸國防部：中國軍費公開透明、合理適度

陸全國政協閉幕　王滬寧：要促進中華兒女大團結

陸國防部：解放軍將堅決「打獨促統」

藍寶堅尼駕駛一踩油門就失控！　5秒撞爛車頭旋轉180度

再婚卻見「前夫回家做客」人妻傻眼他們變好友　眾人笑：是真愛

吳秉宸cover安溥《親愛的》　自編自導「演員落選的一天」網：被激勵到了！

等到了！超商美式「買1送1」爽喝　限時5天快買

「毀憲亂政誰比得過柯建銘？」　傅崐萁：一群綠營肥貓寄生國家

KD猛砍45分白搭　綠衫軍雙槍坦圖、布朗攜手飆56分射日

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

《滯留生》奧斯卡前夕惹議！美作家控「逐行抄襲」：導演有過我的劇本

KIMIKO病倒！一聽媽媽「買了台積電」秒復活　網噴笑：錢錢治百病

郭書瑤現身《浪姐5》錄製！謝金燕首登台挑戰泰文歌　分組名單瘋傳

Wi-Fi名稱是「援烏口號」　警闖宿舍突襲搜查！俄學生被判入獄

2026佈局「先建立人才庫」　遭藍酸連N都沒⋯柯文哲認了：小草精神

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

大陸熱門新聞

前夫回家做客　人妻傻眼：他們變好友

壯男健身一半　突遭陌生女「老漢推車」

藍寶堅尼一加速就失控　5秒撞爛車頭

香港23條立法後　保留蘋果日報舊報紙恐觸法

床上躺著陌生女！男房客嚇到不敢進房

大陸又探到寳！深圳300公里處挖出億噸級大油田

兩女停車場互毆　他「不敢勸架」遭網暴

陸國防部：堅決「打獨促統」

搭機看泰勒絲大延誤！空姐廣播開唱全機氣消

70歲退休女醫師受邀「MIU MIU巴黎走秀」

陸政協閉幕　王滬寧：促進中華兒女大團結

快艇案　學者：若處理不當陸動武不意外

金價歷史新高「拋金潮」來了！陸珠寶業者：有人賣了20多公斤

殺人逃亡28年！陸「青龍幫」最後嫌犯落網

更多熱門

相關新聞

台男泰國遭槍殺　嫌犯逃回台卻交保！檢抗告

台男泰國遭槍殺　嫌犯逃回台卻交保！檢抗告

通緝犯「少爺」石茂強上個月在泰國曼谷遭槍殺棄屍，涉嫌參與行兇的周昱帆當天就搭機逃回台灣，經檢警訊問後，坦承目睹石男遭王綋騰槍殺的第一現場，被檢察官聲請羈押獲准，台北地院裁定30萬元交保，台北地檢署認為，周昱帆說詞避重就輕，決定向高院提起抗告，希望羈押周男以利偵查進行。

毆傷女友致死　他躲山區被揪出是通緝犯

毆傷女友致死　他躲山區被揪出是通緝犯

起底泰國槍擊案主嫌　曾涉行賄判緩刑

起底泰國槍擊案主嫌　曾涉行賄判緩刑

槍殺「少爺」第一現場曝　殯葬小弟手機紀錄全刪光

槍殺「少爺」第一現場曝　殯葬小弟手機紀錄全刪光

老大槍殺「少爺」！小弟逃回台　被裁定30萬交保

老大槍殺「少爺」！小弟逃回台　被裁定30萬交保

關鍵字：

落網逃亡青龍幫

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

啦啦隊正妹私接案「遭封殺」！小帆9年委屈全說了

爆熱戀小12歲金高恩！GD出道17年罕見回應

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面