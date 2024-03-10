殺人逃亡28年睡橋洞　陸「青龍幫」最後嫌犯落網：終於解脫！

▲ 大陸黑幫「青龍幫」最後一名嫌犯逃亡28年終於落網 。（圖／翻攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸警方追蹤28年，昔日犯罪組織「青龍幫」案最後一名犯罪嫌疑人於4日終於落網。落網時，曾姓嫌犯說，過了28年逃亡生活，吃不飽、睡天橋，甚至不敢回家，隱姓埋名28年，如今終於解脫。

綜合陸媒報導，曾姓嫌犯是1996年「青龍幫」案件中的最後一位在逃嫌疑人，當時的盜搶犯罪團夥「青龍幫」內部發生分裂，曾姓嫌犯等人對黃姓老大不滿，謀殺並拋屍。

案發後，當時的龍南縣（後改為龍南市）大陸警方抓獲多名盜搶團夥成員，同時偵破1994年至1996年期間在龍南及周邊縣市盜竊、搶劫二十多起案件，獨缺漏網之魚曾姓嫌犯蕭遙法外。

曾姓嫌犯得知死者屍體被發現，連夜逃往外地，從此隱姓埋名，之後都杳無音信。大陸警方一代又一代的刑偵人將案卷翻了又翻，一直沒放棄追查行動。

2024年3月，事情出現轉機。當時，廣州市公安局花都區分局的一名民警發現一名在城郊遊蕩的男子身份可疑，甚至沒有辦理過第二代居民身份證，經過多輪核查，確定了這名身份可疑的男子，正是在逃28年的曾姓嫌犯，這場持續了28年的追逃行動正式宣告結束。

▲嫌犯睡公園、橋洞28年，過著非正常人的生活。（圖／取自免費圖庫pixabay）

逃犯曾嫌犯落網後告訴警方，逃亡的日子不好過。「28年了，不敢回家，不敢喝酒，吃不飽飯，睡橋洞睡公園，受人欺負也不敢聲張，今天終於解脫了！」

曾姓嫌犯想起自己曾經參與盜竊、搶劫、殺人拋屍的罪行就做賊心虛，28年來，每天都是東躲西藏，吃不飽也穿不暖。不敢回家也不敢用手機，都是睡公園或睡橋洞，即使路上遇到人多時也會躲著走，常年在偏僻的地區茍且偷生。

疫情期間因為篩查嚴格，為了躲避逃往山區，平時被人欺負了也不敢聲張，怕酒後說漏嘴。

他說，「硬是把自己從『酒君子』變成滴酒不沾的『老實人』。睡覺也時常夢見被警方圍堵，現在被抓獲也安心了，流浪的日子終於結束。」

截至目前，1996年「青龍幫」案所有犯罪嫌疑人全部抓獲，案件也正式完結。