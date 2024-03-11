吃不完好市多肉鬆蛋糕？她神操作「比原本好吃」：變像冰淇淋

▲好市多新品「肉鬆生乳巧貝蛋糕」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多（Costco）麵包區近期推出新產品「肉鬆生乳巧貝蛋糕」，一盒雖然只有六個，但一個份量不小，如果是小家庭，一、兩天根本吃不完。就有人妻把沒吃完的巧貝蛋糕拿去冷凍，要吃的時候靈機一動拿去氣炸，結果驚呆「蛋糕體鬆軟，裡面像冰淇淋一樣」，覺得比原本的更好吃，大推可以試試看。

女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他們家是小家庭，但肉鬆生乳巧貝蛋糕六個一盒，短時間內根本吃不完，便趕緊趁有效期限內放進夾鏈袋、冰到冷凍庫。

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近日，她拿出來要吃之前，就先180度氣炸4分鐘加熱，沒想到口感超神，「蛋糕體鬆軟。裡面像冰淇淋一樣，覺得比沒冷凍過的還好吃！」推薦如果一樣是小家庭、短時間吃不完的人，也可以試試看。

▲原PO拿去氣炸。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，就有人求助「沒有氣炸鍋，咋辦？」留言處則有網友分享其他方法，「微波20秒（700w)，超讚」、「大同電鍋不加水，按煮飯一樣也可以」、「沒氣炸鍋就用烤箱，烤箱也沒有，那基本上就不可能會是原PO吃到的口感」。

價格方面，先前社團曾有其他會員PO出標價牌，「肉鬆生乳巧貝蛋糕（或肉鬆戚風巧貝蛋糕）」一盒六個299元，銷售期限是包裝日期2天後，產品的盒子上則有提醒「購買後，請盡速冷藏儲存，並盡速食用完畢」。產品主打軟綿可口的戚風蛋糕、蓬鬆輕盈的瑪斯卡邦奶油餡、香甜美乃滋與鹹香肉鬆。

不只好市多推出新品，有超商強勢攜手YTR陪沈團的沈自創品牌「沈早俱樂部」，推出3款聯名三明治，首推復刻早餐店隱藏版菜單的「草莓肉鬆蛋三明治」，把草莓果醬結合肉鬆搭配古早味烤蔥蛋，打造多層次鹹甜滋味；再來是「起司芥末蛋沙拉三明治」，嗆辣清爽芥末雞蛋沙拉結合鹹香起司片；最後還有草莓醬搭配鹹甜海鹽乳酪的「草莓海鹽乳酪三明治」，即日起於全門市開賣，售價39元起。