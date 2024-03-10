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龍年首次「天赦日」要到了　不做3件事福祿自然來

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／ETtoday資料照）

▲民眾可把握天赦日許願，達成率超高。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

龍年只有6次天赦日，要好好把握！民俗專家柯柏成表示，龍年第一次的天赦日將在3月15日，農曆是2月初6，這天也是祈福日，不做「殺生、睡懶覺、爭吵」，福祿自然來；此外，許願也特別容易實現。

柯柏成指出，天赦日的本意是由上天大赦天下，這一天百無禁忌，要開店、嫁娶、談合約，不用去翻農民曆對八字，都是好日子；如果開店做生意的，最適合選這一天開張，如果還預到傍晚下雨，那就是來自上天的祝福，生意興隆財源滾滾。

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柯柏成說，天赦日的特點就是許願特別容易實現，不限在寺廟道觀，就算是在天主基督的教堂也一樣，建議可事先把今年的願望寫在A4大小的紙上，數量上越貪心越好，寫上2、30件也沒關係。

柯柏成表示，寫完到寺廟、道觀或教堂時向主神稟報許願，之後裝入紅包袋用膠水封口後，放進自己的書桌抽屜，年底接近除夕時再打開核對，可以發現達成率超高，7、8成都沒有問題。

柯柏成提到，如果去許願的寺廟需要供品祭拜的話，都是按照廟方的建議就好，但可以加入幾件需要剝殼去皮的供品，例如花生、橘子、蘋果等，象徵金蟬脫殼壞運過盡好運來。

柯柏成指出，天赦日煮錢水是必備的，上次天赦日放在財位的零錢就可清空移出，換進新的零錢；舊的可布施出去給社福機構積累福德，或存入自己的薪轉帳戶當生財錢母，布施出去的效果會更好，財像流水，有著正向的循環會讓財來得更快。

柯柏成提醒，天赦日三件不可做的事情：

1、殺生

天赦日是上天大赦天下的日子，上天有好生之德，最理想是能素食一整天，這樣可以上合天心。

2、睡懶覺

這是上天賜福的一天，別睡太晚，早點起來去迎接賜福的陽光。

3、爭吵

俗話說家和萬事興，但不少人是以吵架當溝通，這一點不太合適，連天赦日都吵，當然上天的祝福就難接收到。

柯柏成提醒，由於龍年只有6次天赦日，錯過通常就要再等兩個月，可遇不可求，有心為福作善的朋友不可錯過。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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