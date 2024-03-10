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龍年也救不了？2月新生兒僅9663人　鄉民曝2原因

記者黃翊婷／綜合報導

台灣少子化問題越來越嚴重，先前就有醫師預估，今年可能會是「龍寶寶」最少的一年。有網友在PTT發文表示，最近看了政府的統計資料，赫然發現今年2月全國出生人數只有9663人。其他網友也紛紛留言感嘆，低薪高房價可能是大家不敢生育的原因之一，還有一些人選擇到國外生產；但也有人指出，其實今年1月的新生兒比去年1月還多，大家不必太過悲觀。

▲▼嬰兒,寶寶,示意圖。（圖／視覺中國）

▲台灣少子化問題再次引發網友討論。（示意圖／CFP）

原PO在PTT以「2月新生兒不到1萬」為題發文，內容提到，過去龍年的新生兒會比較多，但今年1月、2月的新生兒卻只有1萬1023人、9663人，2月有29天竟然還跌破1萬，不禁讓人覺得台灣未來堪憂。

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網友討論龍年出生率。（圖／翻攝自內政部網站）

▲今年2月的出生人數跌破1萬人。（圖／翻攝自內政部網站）

根據內政部公布的統計資料顯示，台灣2024年1月的出生人數為1萬1023人、2月為9663人，同年1月死亡人數為1萬9464人、2月為1萬7462人，自然增加人數為負1萬6240人，就算再加上社會增加人數1萬3851人，總增加人數仍為負2389人。

網友討論龍年出生率。（圖／翻攝自內政部網站）

▲自然增加人數、社會增加人數、總增加人數表格。（圖／翻攝自內政部網站）

文章公開之後掀起網友正反意見討論，一派人感嘆是大環境影響生育率，「低薪，房子又貴成這樣，根本看不到未來」、「都出國生了吧，政商界家家戶戶都有」、「我住鄉下，推嬰兒車在路上還怕被車撞」；另一派人則認為，2月10日起才算龍年，而且今年1月的新生兒比去年1月還多，大家不必太過悲觀。

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