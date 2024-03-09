快訊／北市光復橋車禍！重機騎士捲公車輪下慘死　往台北方向封閉

記者陸運陞、劉人豪／台北報導

連接新北市、台北市的光復橋，今（9）日下午4時許發生車禍事故，一名重機騎士遭公車壓在車底，消防人員獲報後到場協助脫困，將騎士拉出車底時已明顯死亡，後續交由員警處理，公車上1名70多歲女乘客背痛，送北市和平醫院，該起事故也造成光復橋板橋往台北方向一度封鎖，詳細事故原因仍待調查釐清。

▲光復橋發生車禍事故。（圖／記者陸運陞翻攝）

目前光復橋往台北方向全面封閉，在橋上的車輛也被引導逆向下橋離開。

▲騎士捲入公車車底不治。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）