曖昧對話曝光！　前北市議員黃郁芬告白男助理：我們溜出去睡覺

▲前台北市議員黃郁芬爆出偷吃男助哩，兩人曖昧對話也曝光。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／台北報導

前台北市議員黃郁芬2022年3月剛傳出好消息，和交往5年的林昶佐前幕僚符姓男友結婚，並在同年9月產下1子，正處於新婚幸福之際，不料今年符姓丈夫對黃郁芬的謝姓男助理提告，指兩人在結婚同年底12月就有外遇，對謝男求償60萬，而兩人的曖昧對話也曝光。

據符男提出的訊息證據顯示，黃郁芬和謝姓男助理2022年12月23日前就有「有時候會很想念那天早上」、「那天早上真的很開心」的曖昧對話，26日兩人又於金山區海灣溫泉HOTEL停留約4小時，黃郁芬事後坦承兩人有擁抱、親吻等行為。

此外，27日黃郁芬傳訊說「好想抱你睡喔」，謝男則回覆「我看著這句傻笑了好久，很高興」，過兩日黃郁芬又說「如果可以靠著你睡，那就好了」，謝男也回應「好想抱你睡喔」，讓黃郁芬情不自禁說「你真的是很會在我毫無準備的時候，讓我很害羞，不然我們溜出去睡覺好了。」

兩人更於跨年前夕31號互相告白，黃郁芬說「我想到的都是你，可以遇見你被你喜歡，就是最美好的事了...我知道我是真的喜歡你」，謝男也說「我也很清楚我這一次是認真的喜歡一個人」，讓符姓丈夫看了大受打擊，對謝男提告求償60萬元。

謝男在審理時說明，他擔任黃郁芬的行政助理時，因兩人價值理念與政治想法相近，逐漸產生好感。2022年12月13日至15日間曾與黃郁芬及其他議員辦公室員工前往宜蘭舉行員工旅遊，並非單獨前往，更無同床共眠。

謝男澄清，26日他知道黃郁芬喜歡看海，邀約她到某觀光農場用餐，並在金山地區用餐，因當時黃郁芬選舉失利，看她心情沮喪，他一時心動便擁抱和親吻她，但兩人並未有進一步身體接觸，且2022年底至2023年初遭符男發現後，兩人就絕少往來。

不過法官審理後，認為謝男和黃郁芬相互表達愛意，進而為擁抱及親吻等行為，顯已逾越朋友社交往來之界線，仍依侵害配偶權，判他要賠40萬元。可上訴。