拾荒婦熱炒店撿走「1個購物袋」　挨罰1.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）從事資源回收工作維生，去年7月間她在某熱炒店撿走男子A忘了帶走的購物袋，裡面裝有現金1萬5000元，因而挨告。阿鳳到案後矢口否認撿到袋子，但她應訊時戴著和事發當日相同的帽子，加上監視器畫面、失主證詞等證據佐證，最終她的說詞並未獲得台中地院法官採信，被依侵占離本人持有物罪判處罰金1萬5000元。

▲阿鳳撿走A男的購物袋，因而吃上官司。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳2023年7月間行經某熱炒店，看見A男遺忘在攤位上的購物袋，於是上前將袋子撿走；A男事後發現裝有1萬5000元現金的購物袋不見了，返回熱炒店尋找也沒找到，這才趕忙向警方報案。

然而，阿鳳接獲警方通知到案說明，卻辯稱忘記有沒有去過該熱炒店撿拾回收物品，並以過去發生車禍，導致腦部受傷為由，看不清楚監視器畫面中的人是否是自己。

但檢方認為，阿鳳到案製作筆錄時，還戴著與監視器畫面中婦人同款式、同顏色的帽子，就連帽沿的髒汙位置也一模一樣，加上失主A男的證詞佐證，因此認定阿鳳的說法屬於事後卸責之詞，不足採信，訊後依法將她起訴。

台中地院法官表示，本案事證明確，阿鳳撿走裝有1萬5000元現金的購物袋並占為己有，顯然欠缺尊重他人財產權的法治觀念，考量到她犯後仍矢口否認犯行，且過去有竊盜前科，素行非佳，最終依侵占離本人持有物罪判處罰金1萬5000元，得易服勞役15日，全案仍可上訴。