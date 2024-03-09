16歲少女「性交易」仙人跳！　人夫被嗆：把你推下山

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫去年2月間透過網路交友軟體與16歲少女小花（化名）相約性交易，做到一半被施姓男子等人持刀嚇阻，這才驚覺遭到仙人跳，急忙拿出2萬6000元賠償，還險些遭推下山坡。除了人夫之外，還有其他人被施男以類似手法恐嚇騙錢，總計7人報案；彰化地院法官審理之後，依法判處施男有期徒刑10年，其中9年不得易科罰金。

▲人夫遭施男等人設局仙人跳，給錢還險些遭推下山。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，人夫去年2月透過交友軟體結識小花，雙方相約發生性行為，碰面之後一起開車去旅館，沒想到做到一半，就有2名男子衝進來嚇阻，施男拿武士刀，另1人持手機錄影，他們自稱是小花的男友和哥哥，還說他性侵未成年少女。

人夫不得已只好帶著小花、施男等人去超商領錢，再加上身上的現金，總計給了2萬6000元。施男得手之後，改駕駛自己的車輛，帶著人夫、小花、同夥甲一起去還貸款，接著把車開到山上，要求人夫拿出20萬元處理。

人夫表示，當時他被趕下車，手機則被施男和小花拿走，還被威脅如果不處理就要把他推下山坡，最終說好1個月給4萬元，分2個月各4萬元，才終於被帶下山。事後警方循線追查，發現除了人夫之外，還有其他人被施男以類似手法脅迫給錢，總計7人報案。

雖然施男矢口否認恐嚇取財，但小花和同夥甲皆證稱確有此事。同夥甲還提到，施男要求人夫開啟手機刪除交友軟體紀錄，在山上也有說，如果不拿錢出來，就要把人夫推下去，當時他跟施男、人夫都站在一起，「我也有講。」

彰化地院法官認為，施男、小花和同夥甲共同謀劃以仙人跳方式對人夫恐嚇取財，整個犯罪行為是相互利用他人達到犯罪目的，無論施男將人夫帶到山上是否有出言恐嚇，都無礙犯行成立，最終依詐欺取財、強制、恐嚇取財等罪對施男判刑，得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年；不得易科罰金部分，應執行有期徒刑9年。