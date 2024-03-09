毒販被抓要報復！　「假交易」釣警圍毆

記者黃翊婷／新北報導

王姓男子2021年間因販毒被喬裝成買家的李姓警員查獲，心生不滿竟與林姓、楊姓同夥聯手，將再次佯裝成買家的李員帶上車，甩開埋伏支援警力，把人載到別處痛毆一頓。新北地院法官審理後，依詐欺取財罪、傷害罪判處王男有期徒刑2年6個月，全案仍可上訴。

▲李姓警員喬裝買家抓毒販，卻遭毒販載走圍毆。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

判決書中記載，王男2021年11月間透過微信刊登「有空」等隱含販毒的訊息，結果被喬裝成買家的李姓警員查獲，因而挨告，被法院判處有期徒刑1年10個月確定；沒想到隔年4月他更改暱稱再次刊登販毒訊息，又被執行網路巡邏的李員發現，他在聯繫洽詢購買毒品的過程中，察覺買家又是警員喬裝，竟與林姓、楊姓同夥聯手，假裝答應交易，騙李員現身。

王男答應以4500元販售10包毒品咖啡包，並與李員相約在2022年4月15日凌晨1時許於某停車場碰面交易，為了避免李員起疑，他指示林男開車搭載楊男，自己則躲在後車廂中，等到李員上車之後，一行人便將車子開走，甩開埋伏在現場的支援警力。

李員雖然遭載離交易現場，仍在取得裝有毒品咖啡包的信封（實際上裡面塞的是紙）之後，表明警察身分，並試圖依法逮捕林男和楊男。王男就在這個時候手持球棒從後車廂鑽出來，敲擊李員頭部，林男和楊男則轉身以徒手方式痛毆李員，打完之後再把人載到山區驅趕下車。

而另外3名警員得知同事遭毒販擄走，立即對車輛進行追蹤，並在新北市某巷弄處找到王男，當下立刻表明警察身分，王男拒捕企圖逃跑，雙方發生激烈衝突，3名警員紛紛掛彩，但最終還是成功將王男壓制逮捕。

雖然王男到案之後矢口否認襲警，但新北地院法官認為，王男早就知道李員是警察，才會指示同夥用塞紙的信封假裝成毒品，誘騙警員進行交易，還與隨後趕來的3名警員發生肢體衝突，考量到他已經與其中1名警員成立調解，日前依詐欺取財罪判處有期徒刑2年，另依傷害罪判處8個月，合併應執行刑期為2年6個月；林姓同夥則被依詐欺取財罪判處有期徒刑1年10個月，楊姓同夥目前尚未到案。